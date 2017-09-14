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    Кудряшов: «Могу винить только себя, что не смог закрепиться в «Спартаке»

    Защитник «Рубина» Федор Кудряшов назвал причины, которые помешали ему заиграть в «Спартаке». Напомним, что россиянин выступал за красно-белых с 2005 по 2012 год, но провел за основную команду лишь 36 матчей.

    – С 2007 по 2010 год в «Спартаке» вы играли по 9-11 матчей и постоянно уезжали в аренду. Вроде шансы были, но почему не удалось закрепиться в основе?

    – Сейчас понимаю, что вся проблема была во мне. Какие-то вещи делал неправильно, где-то недорабатывал. Мало тренировался индивидуально. Надо было совершенствоваться, но все это пришло с возрастом, сейчас смотрю на молодых и понимаю их ошибки. Ну достучаться до чужого сознания тяжело, каждый проходит через свои ошибки. Поэтому только себя могу винить, что не смог закрепиться в основном составе «Спартака».

    – Окончательный «развод» со «Спартаком» произошел в 2012 году, да? Когда не в аренду ушли, а полноценным трансфером в «Терек». Не было мыслей – мол, сейчас я вам все докажу?

    – Нет, нисколько не переживал. Вообще считаю, что мне надо было чуть раньше уже уходить. Не в аренду, а вообще уходить из команды за игровой практикой. Но получилось так, как получилось. Я не жалею, что в 2012 году ушел в «Терек» к Станиславу Черчесову и провел тогда прекрасный сезон.

    – Без скандала уходили из «Спартака»?

    – Нет, все нормально.

    – А почему так много талантов уходило из «Спартака» со скандалом? Быстров, Погребняк, Дзюба – список можно продолжать очень долго.

    – У каждого были свои причины. Наверное, у людей была какая-то обида, не на сам «Спартак», а на руководство клуба. Поэтому столько слов и было сказано в разных интервью. Болельщики прекрасные, сама команда тоже, но руководство клуба… Ну, не знаю. Смотрите сами, Титов и Аленичев тоже уходили со скандалом. Подробностей никогда не знал, не знаю и не хочу знать.

    Источник: «Реальное время»

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    14.09.2017 16:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 14 сентября 2017, 18:22

      А мне Кудряшов в бытность его в Спартаке, нравился как защитник. По крайней мере играл и играет ныне не хуже остальных. А с "правильным" паспортом был бы сейчас совсем не лишним в команде.

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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 сентября 2017, 17:49

      Кудряшов - игрок не уровня Спартака, поэтому он и не закрепился в команде.
      Такие игроки Спартаку НЕ НУЖНЫ!
      По его, Кудряшова, словам, сборная России, во время турнира Кубка Конфедераций 2017, допускала элементарные ошибки.
      А откуда они взялись???
      Правильно. Каждый игрок привёз в сборную свои ошибки, а Черчесов ПОЛЕНИЛСЯ провести работу над ошибками и вот вам результат.
      Как готовились, как тренировались, такой и получили БЕЗОБРАЗНЫЙ результат.
      Кудряшов ПАРТАЛЧИЛ и много ошибался в играх сборной!
      Его не надо было приглашать в сборную.
      Он и в Ростове ПАРТАЧИЛ, а сейчас в Рубине ПАРТАЧИТ.
      Так Кудряшов в первую очередь ОШИБАЛСЯ!
      А работу над ОШИБКАМИ надо проводить на каждом сборе, на каждой тренировке.
      Это работа Черчесова!
      Почему он ЛЕНИТЬСЯ эту работу проводить???

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