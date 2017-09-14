Кудряшов: «Могу винить только себя, что не смог закрепиться в «Спартаке»

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов назвал причины, которые помешали ему заиграть в «Спартаке». Напомним, что россиянин выступал за красно-белых с 2005 по 2012 год, но провел за основную команду лишь 36 матчей.

– С 2007 по 2010 год в «Спартаке» вы играли по 9-11 матчей и постоянно уезжали в аренду. Вроде шансы были, но почему не удалось закрепиться в основе?

– Сейчас понимаю, что вся проблема была во мне. Какие-то вещи делал неправильно, где-то недорабатывал. Мало тренировался индивидуально. Надо было совершенствоваться, но все это пришло с возрастом, сейчас смотрю на молодых и понимаю их ошибки. Ну достучаться до чужого сознания тяжело, каждый проходит через свои ошибки. Поэтому только себя могу винить, что не смог закрепиться в основном составе «Спартака».

– Окончательный «развод» со «Спартаком» произошел в 2012 году, да? Когда не в аренду ушли, а полноценным трансфером в «Терек». Не было мыслей – мол, сейчас я вам все докажу?

– Нет, нисколько не переживал. Вообще считаю, что мне надо было чуть раньше уже уходить. Не в аренду, а вообще уходить из команды за игровой практикой. Но получилось так, как получилось. Я не жалею, что в 2012 году ушел в «Терек» к Станиславу Черчесову и провел тогда прекрасный сезон.

– Без скандала уходили из «Спартака»?

– Нет, все нормально.

– А почему так много талантов уходило из «Спартака» со скандалом? Быстров, Погребняк, Дзюба – список можно продолжать очень долго.

– У каждого были свои причины. Наверное, у людей была какая-то обида, не на сам «Спартак», а на руководство клуба. Поэтому столько слов и было сказано в разных интервью. Болельщики прекрасные, сама команда тоже, но руководство клуба… Ну, не знаю. Смотрите сами, Титов и Аленичев тоже уходили со скандалом. Подробностей никогда не знал, не знаю и не хочу знать.