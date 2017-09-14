Группа болельщиков «Ливерпуля» требует ухода Клоппа

Болельщики «Ливерпуля» недовольны выступлением команды. Группа поклонников мерсисайдской команды в ближайшее время планирует начать акцию против главного тренера красных Юргена Клоппа.

В твиттере был создан микроблог KloppOUT. Владелец аккаунта заявил, что уже разработал баннер против немецкого специалиста, который планируется прикрепить к самолету и запустить над стадионом «Энфилд» во время одного из матчей «Ливерпуля».

«Клопп – футбольный гений. Не знает, как обороняться. Процент побед ниже, чем у Дэвида Мойеса. Нет трофеев. Спасибо за воспоминания, но пора уйти», – написано на баннере.