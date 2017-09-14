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    Группа болельщиков «Ливерпуля» требует ухода Клоппа

    Болельщики «Ливерпуля» недовольны выступлением команды. Группа поклонников мерсисайдской команды в ближайшее время планирует начать акцию против главного тренера красных Юргена Клоппа.

    В твиттере был создан микроблог KloppOUT. Владелец аккаунта заявил, что уже разработал баннер против немецкого специалиста, который планируется прикрепить к самолету и запустить над стадионом «Энфилд» во время одного из матчей «Ливерпуля».

    «Клопп – футбольный гений. Не знает, как обороняться. Процент побед ниже, чем у Дэвида Мойеса. Нет трофеев. Спасибо за воспоминания, но пора уйти», – написано на баннере.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 16:30
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +10

      Shadowsayler 20 сентября 2017, 10:19

      Клоп должен уйти!Приведу пример своей правоты сравнив статистику Брендана Роджерса и Юргена Клопа:
      1.«Ливерпуль» при Клоппе потратил около 165 миллионов евро, при Роджерсе – около 100 миллионов.
      2.В 72-х играх «Ливерпуль» Клоппа одержал 37 побед, 20 раз сыграл вничью и проиграл 15 матчей, набрав 131 очко. За тот же отрезок «красные» под руководством Роджерса выиграли 40 встреч, 18 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. В активе валлийца было 138 очков.
      3. Роджерса выгнали после шести матчей без поражений – это как минимум оригинально
      4. Как только североирландца уволили, выяснилось, что он имеет второй в истории "Ливерпуля" процент - 51,6 - побед в премьер-лиге. Больше только у Рафы Бенитеса, лучшего тренера "красных" в новом тысячелетии – 55,3 процента.

      0
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      Рейтинг: +23

      Livkot 15 сентября 2017, 11:34

      Я шалею, когда Клон выигрывает- он хороший, как проигрывает-он херовый. А вообще он классный тренер и я верю в него. А те болелы не болелы а уроды.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 сентября 2017, 22:11

      Дыма без огня не бывает. В атаке конечно Ливерпуль стал играть гораздо более зрелищно. Но, проблемы с защитой налицо, проблемы на выездах на лицо, проблемы с играми со средними командами на лицо. Мне самому нравится Клопп как тренер, но это не повод закрывать глаза на объективные вещи. Ему не хватает прагматизма порой. Но, тем не менее один из лучших тренеров мира, а слабые места есть у всех, даже у лучших.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 сентября 2017, 19:43

      Дно вернул в лигу чемпион и вот спасибо... время нужно за два три сезона ливерпуль не возможно вернуть к финалам... даже псж сколько тратил эти годы что такое 1/2 лч не знают

      1
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      Рейтинг: +112

      kanosa 14 сентября 2017, 19:35

      а чего они хотели ?? с ловренами и с эстонцами в защите, да купите нормальную пару защитников, итальянца и серба какого то или немца , вон Юве строит игру всегда из обороны, а тут блин все в атаке Барселона а в защите Черноморец Одесский

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 14 сентября 2017, 19:35

      а я говорил), Клоп мне нравиться как тренер,
      но зря он пошел в ливер), ливер уже никакой тренер не спасет)

      -2
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 14 сентября 2017, 18:18

      Быстро они. В ливерпуле не в тренере проблема, а в менеджменте команды.
      Сколько уже сменилось, а результата нет

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 сентября 2017, 17:43

      Не верю что из-за него все проблемы, но он действительно ничего выдающегося не сделал в Ливере...

      -3
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > panmon 14 сентября 2017, 18:36

      Ничего выдающего??? Дааа,я порожаюсь с таких знатаков.А то что Клопп со практически среднеми игроками за исключением Коута,дошел да финала ЛЕ и одного из кубка да и не раз переигрывал прямых конкурентов,практичесеи сминая втаптывая в газон,это тебе ничего не говорит.Ну кто верил в тоо же Фирмино или Джана до Клоппа.Да и Коут то не котировался до уровня Барсы.А кто если не Клопп сделал из Ливерпуля реального претендента на титул??? А видел ли ты последние сезоны до прихода Клоппа,когда невооруженным глазом видно было даже самым преданным болельщикам что Ливер безнадежен(кроме разве что одного того сезона,где там еще Джерард касиканул).А теперь Ливерпуль это реальная сила.И я уверен твердо в том что они одни из главных претендентоав на ЛЧ и чемпионат Англии именно в этом сезоне.И все это блогодаря только одному из сильнейших если не самого сильного тренера именно в эту минуту и имя его Юрген Клопп!

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      Рейтинг: +38

      evge78 > SpazMatikus 14 сентября 2017, 22:25

      Ничего личного, просто статистика:

      В 72-х играх «Ливерпуль» Клоппа одержал 37 побед, 20 раз сыграл вничью и проиграл 15 матчей, набрав 131 очко. За тот же отрезок «красные» под руководством Роджерса выиграли 40 встреч, 18 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. В активе валлийца было 138 очков.

      «Ливерпуль» при Клоппе потратил около 165 миллионов евро, при Роджерсе – около 100 миллионов.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > evge78 15 сентября 2017, 04:38

      я думаю что через пару лет эти цыфры на трансферы будут смешными так же как раньше 30 млн были громадными деньгами за игрока

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > evge78 15 сентября 2017, 14:28

      Статистика для статистов,я это к тому что порой она очень обманчива. Можно проигрывать и ты понимаешь что в принципе проиграли то по делу,а порой команда проигрывает и по ходу игры возможен был любой результат,команда не безнадежно.Для мня это важный плюс и тогда к черту статистику.Вот Ливер Клоппа в этом очень отличается от прежнего и за такую команду приятно поболеть.И ты понимаешь что все у нее в конечном счете будет хорошо,если не лезть,ломать конечно.
      Взять даже о:5 от МС по статитстике,там полный разгром вроде.А по игре первый тайм Ливер по моментам даже переигрыал.Не удалимь Мане,да там О:5 и вдругую сторону запросто.Но это футбол,и имено такой футбол лично для меня праздник.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > SpazMatikus 20 сентября 2017, 01:02

      Вот тебе еще подтверждение. 0-2 от Лестера. Всем видно что что-то нужно менять!
      Я сам Клоппа поддерживаю, но он явно сейчас не управляет командой - нужны перемены. Либо в его сознании либо на тренерском мостике.

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 14 сентября 2017, 17:41

      Не может быть такого

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 14 сентября 2017, 17:33

      Ни в коем случае этого нельзя делать!!! Только ради Юргена стал болеть за Ливерпуль!!!

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