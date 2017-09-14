Группа болельщиков «Ливерпуля» требует ухода Клоппа

Клоп должен уйти!Приведу пример своей правоты сравнив статистику Брендана Роджерса и Юргена Клопа:
1.«Ливерпуль» при Клоппе потратил около 165 миллионов евро, при Роджерсе – около 100 миллионов.
2.В 72-х играх «Ливерпуль» Клоппа одержал 37 побед, 20 раз сыграл вничью и проиграл 15 матчей, набрав 131 очко. За тот же отрезок «красные» под руководством Роджерса выиграли 40 встреч, 18 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. В активе валлийца было 138 очков.
3. Роджерса выгнали после шести матчей без поражений – это как минимум оригинально
4. Как только североирландца уволили, выяснилось, что он имеет второй в истории "Ливерпуля" процент - 51,6 - побед в премьер-лиге. Больше только у Рафы Бенитеса, лучшего тренера "красных" в новом тысячелетии – 55,3 процента.
Болельщики «Ливерпуля» недовольны выступлением команды. Группа поклонников мерсисайдской команды в ближайшее время планирует начать акцию против главного тренера красных Юргена Клоппа.
В твиттере был создан микроблог KloppOUT. Владелец аккаунта заявил, что уже разработал баннер против немецкого специалиста, который планируется прикрепить к самолету и запустить над стадионом «Энфилд» во время одного из матчей «Ливерпуля».
«Клопп – футбольный гений. Не знает, как обороняться. Процент побед ниже, чем у Дэвида Мойеса. Нет трофеев. Спасибо за воспоминания, но пора уйти», – написано на баннере.
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— #KloppOUT (@KloppMustGo) 13 сентября 2017 г.