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    Алексей Миранчук: «Найдем, что противопоставить «Копенгагену»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном».

    Напомним, встреча между командами пройдет сегодня на стадионе «Паркен» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

    «В Дании дождливо, но погода не помешает. Мы не в первый раз играем в дождь.

    Что касается «Копенгагена», не хотелось бы выделять никого из их состава. Датчане всегда умели и любили бороться. Но мы отталкиваемся от своей игры и найдем, что противопоставить сопернику», – сказал Миранчук.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    14.09.2017 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 15:43

      Пусть датчане с вами борются, а вы их перебегайте и переиграйте!!...

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