Алексей Миранчук: «Найдем, что противопоставить «Копенгагену»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном».

Напомним, встреча между командами пройдет сегодня на стадионе «Паркен» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

«В Дании дождливо, но погода не помешает. Мы не в первый раз играем в дождь.

Что касается «Копенгагена», не хотелось бы выделять никого из их состава. Датчане всегда умели и любили бороться. Но мы отталкиваемся от своей игры и найдем, что противопоставить сопернику», – сказал Миранчук.