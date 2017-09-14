Глушаков выбыл на две недели

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не сможет принять участие в ближайших матчах команды. Напомним, что капитан красно-белых получил повреждение в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).

Сегодня хавбек прошел медицинское обследование, которое выявило у него частичное повреждение (микронадрыв) мышц задней поверхности правого бедра.

Для восстановления Глушакову ориентировочно понадобится две недели.