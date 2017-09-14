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    Глушаков выбыл на две недели

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не сможет принять участие в ближайших матчах команды. Напомним, что капитан красно-белых получил повреждение в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).

    Сегодня хавбек прошел медицинское обследование, которое выявило у него частичное повреждение (микронадрыв) мышц задней поверхности правого бедра.

    Для восстановления Глушакову ориентировочно понадобится две недели.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.09.2017 15:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 сентября 2017, 22:13

      Походу сезон постепенно уходит в топку. Но, где наша не пропадала, справимся и с этим. Верим в Спартак и будем поддерживать ни смотря ни на что!

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 сентября 2017, 20:44

      Да за ПИВАСОМ пошёл. ХА!

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 14 сентября 2017, 18:21

      "Не могу подобрать цензурных слов". Видать, бакланы-вуду искололи нам иголками всю полузащиту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Mihei888 14 сентября 2017, 17:14

      потеря потерь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 14 сентября 2017, 16:20

      Он мне еще на разминке не понравился, его движения.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 14 сентября 2017, 16:08

      Полоса, без усиления, теперь с травмами.

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 сентября 2017, 15:57

      Поправляйся парень. Адекватные кони желают тебе и всем нашим игрулям, играть без травм.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 сентября 2017, 15:54

      ну попов заменит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 сентября 2017, 15:43

      Потеря..........

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 14 сентября 2017, 15:22

      Как раз до следующего матча лиги чемпионов

      1
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