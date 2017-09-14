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    Витиньо: «Выступление в ЛЧ – мечта любого футболиста. Я на седьмом небе от счастья»

    Нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Напомним, что армейцы одержали в этой встрече волевую победу со счетом 2:1. Бразилец отметился забитым голом с пенальти.

    — Мы смогли выполнить то, что говорил нам тренер. Мы ожидали тяжелого матча, он таким и получился. Команда смогла преодолеть тяжелый напор соперника. Когда представилась возможность забить, мы ею воспользовались. Ощущение игры в Лиге чемпионов не поддается описанию! Это мечта любого футболиста. Я на седьмом небе от счастья.

    — Было волнение? Ты уже играл во многих топовых матчах, но гимн Лиги чемпионов — это нечто особенное!

    — Когда играет гимн, мурашки бегут по коже. Он дает заряд эмоций. Мы сражались за право попасть в эту Лигу чемпионов. Я испытал ощущение радости, счастья и благодарности. Знали, что будет крайне трудный поединок.

    — «Бенфика» очень активно начала матч. Как быстро удалось навязать им свою игру?

    — В первом тайме, как я уже сказал, мы смогли выполнить установку главного тренера, воплотили в жизнь все, о чем он просил. Гол нас не сломил, мы пошли вперед, начали создавать моменты. Был угловой, после которого заработали пенальти и забили. «Бенфика» не ожидала этого гола. Соперники думали, что после первого мяча будут развивать свое преимущество. А мы после гола еще сильнее пошли в атаку и забили второй. После этого воодушевились еще больше и удержали победный счет. Мы очень хорошо умеем оберегать результат. Когда повели в счете, сопернику было сложно. У нас хорошие защитники, все вместе действовали в отборе. Могу сказать, что Жамалетдинов — молодец, вышел и забил победный гол, очень рад за него.

    — Пенальтист был выбран заранее? Или ты сам почувствовал в себе силы для удара?

    — Все решает тренер. Он сказал, кто должен бить пенальти. Но я и сам хотел взять на себя ответственность и пробить, потому что мне хорошо удается бить пенальти.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.09.2017 13:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 15 сентября 2017, 06:42

      Молодец!!! Расти дальше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 сентября 2017, 15:55

      Витя на подъеме. Старайся парень! Все у тебя получится.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 14 сентября 2017, 15:48

      играл бы еще умеючи - цены б ему небыло...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 14 сентября 2017, 14:47

      Молодца!!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 14 сентября 2017, 14:24

      Витя-красавчик!!!!В этом сезоне выше всяких похвал!!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 14:11

      Молодец, ВиктОр!!.. Верно мыслит, планетарно и дальновидно!!.. Для него это хороший шанс проявить себя на ярмарке футбольных талантов!!...))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 14 сентября 2017, 14:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да еще липовые пенальти дают! Просто супер!!!

      -10
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      ...
      Рейтинг: +695

      fan-man > paracetamol 14 сентября 2017, 14:56

      Пендаль был назначен за то, что мяч шёл в створ. Если бы это было в углу штрафной, не было бы этого

      7
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