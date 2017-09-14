Витиньо: «Выступление в ЛЧ – мечта любого футболиста. Я на седьмом небе от счастья»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Напомним, что армейцы одержали в этой встрече волевую победу со счетом 2:1. Бразилец отметился забитым голом с пенальти.

— Мы смогли выполнить то, что говорил нам тренер. Мы ожидали тяжелого матча, он таким и получился. Команда смогла преодолеть тяжелый напор соперника. Когда представилась возможность забить, мы ею воспользовались. Ощущение игры в Лиге чемпионов не поддается описанию! Это мечта любого футболиста. Я на седьмом небе от счастья.

— Было волнение? Ты уже играл во многих топовых матчах, но гимн Лиги чемпионов — это нечто особенное!

— Когда играет гимн, мурашки бегут по коже. Он дает заряд эмоций. Мы сражались за право попасть в эту Лигу чемпионов. Я испытал ощущение радости, счастья и благодарности. Знали, что будет крайне трудный поединок.

— «Бенфика» очень активно начала матч. Как быстро удалось навязать им свою игру?

— В первом тайме, как я уже сказал, мы смогли выполнить установку главного тренера, воплотили в жизнь все, о чем он просил. Гол нас не сломил, мы пошли вперед, начали создавать моменты. Был угловой, после которого заработали пенальти и забили. «Бенфика» не ожидала этого гола. Соперники думали, что после первого мяча будут развивать свое преимущество. А мы после гола еще сильнее пошли в атаку и забили второй. После этого воодушевились еще больше и удержали победный счет. Мы очень хорошо умеем оберегать результат. Когда повели в счете, сопернику было сложно. У нас хорошие защитники, все вместе действовали в отборе. Могу сказать, что Жамалетдинов — молодец, вышел и забил победный гол, очень рад за него.

— Пенальтист был выбран заранее? Или ты сам почувствовал в себе силы для удара?

— Все решает тренер. Он сказал, кто должен бить пенальти. Но я и сам хотел взять на себя ответственность и пробить, потому что мне хорошо удается бить пенальти.