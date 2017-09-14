Григорьянц: «Нужно узнать, что написал делегат после матча с «Марибором», чтобы понять, какие санкции грозят «Спартаку»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал эпизод, который произошел в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1). Напомним, встреча между командами была приостановлена на несколько минут в первом тайме из-за файера, брошенного с трибуны болельщиков красно-белых.

«Надо узнать, что написал делегат матча в своем рапорте после матча «Марибор» — «Спартак», чтобы понять, какие санкции могут грозить российскому клубу. После брошенного файера судья не прекратил ход встречи, а значит, скорее всего, этот эпизод будет рассматриваться как использование и бросание пиротехники. Если бы главный арбитр посчитал, что ситуация на трибунах опасна для участников матча, то он бы прекратил встречу и увел команды. У нас был такой случай в 2012 году на матче «Динамо» — «Зенит», когда файер питерских болельщиков попал в Антона Шунина. Главный судья тогда прекратил встречу, и «Зениту» засчитали техническое поражение.

Судья продолжил матч в Мариборе, он не увидел опасности для игроков и арбитров. Для меня, как для специалиста, видно, что рассматривать эпизод будут как использование и бросание пиротехники. Какие санкции получит «Спартак», уже решит КДК УЕФА. Нужно понимать, какую запись сделал делегат по данному матчу», — сказал Григорьянц.