Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Григорьев уйдет из «Урала»

    Полузащитник Максим Григорьев в ближайшее время покинет «Урал». Об этом сообщил президент екатеринбуржцев Григорий Иванов.

    «Да, скорее всего, Григорьев уйдет. Видимо, не сошлись характерами, но точных причин я не знаю.

    Об этом нужно спрашивать у нашего спортивного отдела. Там мне сказали, что Григорьев покинет клуб. Я не против», – сказал Иванов.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Григорьев провел семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2017 13:32
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      KROFF 14 сентября 2017, 18:30

      Блин, и здесь раскусили. Неужели все же в ФНЛ? Хотя? Там еще больше пахать надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 14 сентября 2017, 13:44

      Нигде он не приживается последние годы. Болтается как какашка в проруби из елуба в клуб

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17755

      paracetamol > Lester84 14 сентября 2017, 14:00

      Точно, то же хотел написать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11