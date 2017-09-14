Григорьев уйдет из «Урала»

Блин, и здесь раскусили. Неужели все же в ФНЛ? Хотя? Там еще больше пахать надо.
Полузащитник Максим Григорьев в ближайшее время покинет «Урал». Об этом сообщил президент екатеринбуржцев Григорий Иванов.
«Да, скорее всего, Григорьев уйдет. Видимо, не сошлись характерами, но точных причин я не знаю.
Об этом нужно спрашивать у нашего спортивного отдела. Там мне сказали, что Григорьев покинет клуб. Я не против», – сказал Иванов.
В нынешнем сезоне чемпионата России Григорьев провел семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.