Григорьев уйдет из «Урала»

Полузащитник Максим Григорьев в ближайшее время покинет «Урал». Об этом сообщил президент екатеринбуржцев Григорий Иванов.

«Да, скорее всего, Григорьев уйдет. Видимо, не сошлись характерами, но точных причин я не знаю.

Об этом нужно спрашивать у нашего спортивного отдела. Там мне сказали, что Григорьев покинет клуб. Я не против», – сказал Иванов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Григорьев провел семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.