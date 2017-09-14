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    «Кубань» – «Спартак» рассудит Турбин, петербургское «Динамо» и «Зенит» – Кукуян

    Назначены судьи на матчи 1/16 финала Кубка России.

    Как сообщается на официальном сайте РФС, встречу «Кубань»«Спартак» рассудит Евгений Турбин. На матч петербургского «Динамо» с «Зенитом» назначен Павел Кукуян.

    20 сентября, среда

    «Шинник» – «Урал»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы).

    «Авангард» – ЦСКА: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Сергей Суховерхов (Воронеж).

    «Тамбов» – «Арсенал»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

    «Волгарь» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь).

    «Кубань» – «Спартак»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея).

    «Спартак-Нальчик» – «Динамо» (Москва): судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи).

    «Оренбург» – «Рубин»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Глот (Ярославль).

    «Томь» – «Краснодар»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва).

    «Тюмень» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).

    «Луч-Энергия» – «Анжи»: судья – Антон Анопа (Благовещенск); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Сергей Архипов (Ульяновск).

    21 сентября, четверг

    «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Зенит»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

    «Арарат» – «СКА-Хабаровск»: судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург).

    «Олимпиец» – «Уфа»: судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

    «Факел» – «Амкар»: судья – Александр Борисов (Самара); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва).

    «Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Егор Болховитин (Ленинградская область).

    «Енисей» – «Ахмат»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир).

    Источник: РФС

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    14.09.2017 13:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17754

      paracetamol 14 сентября 2017, 14:08

      Кроме Кукуяна никого не нашлось?

      1
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > paracetamol 14 сентября 2017, 15:48

      странно что вашего федотова на краснодар поставили, видимо будут уже с первых стадий высаживать конкурентов за трофей

      -2
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