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    Симонян: «Спартак» может остаться без поддержки на выездных матчах ЛЧ»

    Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян поделился мнением об эпизоде, который произошел в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1). Напомним, что встреча между командами была приостановлена на несколько минут в первом тайме из-за файера, брошенного с трибуны болельщиков красно-белых.

    «Сейчас ведется большая работа по борьбе со всеми негативными явлениями в футболе. В том числе с пиротехникой на трибунах. Нашим болельщикам пора понять, что санкции могут быть самые серьезные. Вплоть до того, что команда останется без поддержки на выездных матчах Лиги чемпионов.

    Будем надеяться, что никаких серьезных последствий не будет у этого эпизода и больше спартаковские болельщики такого себе не позволят», — сказал Симонян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2017 12:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 16 сентября 2017, 11:54

      Мозгов ноль, если зажег, сиди и сам дыши этим г*вном, логика людей мне непонятна совсем

      -1
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      Рейтинг: +17833

      ilichkadr 14 сентября 2017, 19:14

      Не понимаю, что за кайф бросать факелы. петарды........ и подобную хрень? Бросил: кончил, обоссался, обосрался, словил инцест...........??

      2
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 14 сентября 2017, 16:39

      В советское время болельщики сидели бок о бок, без всяких фанатских секторов, да и уровень футбола был повыше. Сейчас болельщиков делят, клетками и сетками обносят, полицию и охранников в два ряда расставляют и один фиг не справляются.

      Люди просто в большей массе хуже теперь стали. Ну а раз так, то нужно камеры вешать, допрашивать, опрашивать, наказывать жёстко. Вылетел файер из сектора, после матча не выпускать, смотреть камеры, слушать людей, полюбому найти не проблема. А найдя штрафовать так, чтобы неповадно было.



      Билеты ещё можно по паспортам продавать, тогда и спекулянтам и хулиганам конец.

      1
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 14 сентября 2017, 15:33

      Да, нужно завязывать с дымком

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 14 сентября 2017, 15:09

      Во вполне адекватной массе болельщиков всегда найдётся парочка уродов, не пора-ли самим болельщикам выявить их и наказать примерно, дабы неповадно было.
      Наказание от своих будет более действенной мерой.......

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 14 сентября 2017, 13:29

      Ищите, найдите и накажите этого засланца.

      2
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > chempion_cska 14 сентября 2017, 17:55

      мне тоже кажется что это засланный болельщик, а чей ни кто не узнает.....

      1
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      Рейтинг: +6309

      порт 14 сентября 2017, 13:01

      Не будет болельщиков кб, не будет пожара на стадионе.

      -1
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