Симонян: «Спартак» может остаться без поддержки на выездных матчах ЛЧ»

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян поделился мнением об эпизоде, который произошел в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1). Напомним, что встреча между командами была приостановлена на несколько минут в первом тайме из-за файера, брошенного с трибуны болельщиков красно-белых.

«Сейчас ведется большая работа по борьбе со всеми негативными явлениями в футболе. В том числе с пиротехникой на трибунах. Нашим болельщикам пора понять, что санкции могут быть самые серьезные. Вплоть до того, что команда останется без поддержки на выездных матчах Лиги чемпионов.

Будем надеяться, что никаких серьезных последствий не будет у этого эпизода и больше спартаковские болельщики такого себе не позволят», — сказал Симонян.