«Наполи» ничем не удивил полузащитника «Шахтера» Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко считает, что не нарушил правила в моменте, который привел к пенальти в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». По его словам, он сыграл эмоционально, но в мяч.

«Все матчи Лиги чемпионов сложные, особенно с командами, у которой такие футболисты. Думаю, этот матч сравним с теми, что были против «ПСЖ» и «Реала». Но теперь мы были опытнее, собраннее и умнее.

С первых минут я почувствовал, что игра дается. «Наполи» играл так, как мы ожидали, они не так сильно нас прессинговали. Были свободные зоны, где можно развернуться. После забитого гола почувствовали уверенность и до пенальти держали все под контролем.

Мой пас на Феррейру? Помню, с моего навеса забили турецкому «Башакшекиру». Исмаили не хочет оставаться после тренировок — приходится мне «клюшкой» отрабатывать (смеется).

Когда судья поставил пенальти, понял, что сыграл эмоционально. Но мне кажется, что пенальти не было, я сыграл в мяч. Чисто в мяч, если смотреть повтор.

В концовке мы подсели, но Пятов сыграл здорово. Выстояли, выиграли, с хорошим настроением двигаемся дальше. Тренерский штаб не даст расслабиться, потому что задача номер один – чемпионат Украины. Мистер на этом настаивает», – рассказал Степаненко в эфире телеканала «Футбол 2».

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтер» – «Наполи» закончился со счетом 2:1.