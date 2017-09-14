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    Кросс: «Вряд ли свист поможет Бэйлу играть лучше»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал свист с трибун «Сантьяго Бернабеу», которым болельщики команды сопровождали Гарета Бэйла в матче Лиги чемпионов с АПОЭЛом.

    «Я не особо слышал то, что происходило на трибунах. Но всегда плохо, когда свистят в адрес своих футболистов.

    Мы отдали все силы для достижения этой победы, поэтому не заслужили слышать свист. Речь идет о «Реале», болельщики которого хотят видеть лучшую игру от каждого из нас.

    Конечно, они могут так делать, но это вряд ли помогает футболистам играть лучше», – считает Кроос.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – АПОЭЛ закончился со счетом 3:0.

    Источник: AS

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    14.09.2017 08:56
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