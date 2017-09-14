Месси на днях подпишет новый контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в скором времени должен поставить подпись под обновленным соглашением с клубом. Напомним, что 26 июля руководство клуба достигло соглашения с отцом футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси, представляющим интересы своего сына, и его братом Родриго. Стороны подписали рабочее соглашение, а также контракты на имиджевые права и сотрудничество между каталонским клубом и фондом Месси.

Стоит отметить, что президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу на днях заявил, что контракт уже подписан, а его официальная презентация пройдет в ближайшее время. Сообщается, что новое соглашение между сторонами будет действовать до середины 2021 года.