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    Месси на днях подпишет новый контракт с «Барселоной»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в скором времени должен поставить подпись под обновленным соглашением с клубом. Напомним, что 26 июля руководство клуба достигло соглашения с отцом футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси, представляющим интересы своего сына, и его братом Родриго. Стороны подписали рабочее соглашение, а также контракты на имиджевые права и сотрудничество между каталонским клубом и фондом Месси.

    Стоит отметить, что президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу на днях заявил, что контракт уже подписан, а его официальная презентация пройдет в ближайшее время. Сообщается, что новое соглашение между сторонами будет действовать до середины 2021 года.

    Источник: AS

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    14.09.2017 08:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 14 сентября 2017, 21:00

      куда Барса без Лео

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    • ...
      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 14 сентября 2017, 16:32

      Желаю удачи...Может у него пошла белая полоса...

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