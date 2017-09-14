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    Сарри: «Шахтер» наказал нас за то, что мы не показали футбол необходимого уровня»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри сожалеет, что его команде не удалось реализовать большое количество стандартных положений во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером».

    «У нас несколько сложных матчей один за одним. В такой ситуации тяжело не только давать результат, но и демонстрировать определенное качество игры. Сегодня мы были наказаны за то, что не смогли показать футбол необходимого уровня.

    Согласен, что мы не эффективно использовали угловые. Считаю, после стандартов проще отличиться в Лиге чемпионов, чем в Серии А. Сегодня в этом плане были прекрасные возможности.

    К сожалению, у нас немного футболистов, которые хорошо могут сыграть на опережение и забить первым же касанием. Будем работать над этим», – заявил Сарри.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Наполи» закончился со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    14.09.2017 07:05
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