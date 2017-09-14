Автор гола в ворота «Спартака» Богар: «Сегодня мы были опасны»

Полузащитник «Марибора» Дамьян Богар, который стал автором единственного гола своей команды в ворота «Спартака» в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, рассказал за счет чего удалось удачно сыграть с российским клубом.

«Мы набрали в этой встрече одно очко. Могли взять три, но не нужно быть слишком жадными.

У «Спартака» отличная команда, однако сегодня мы их превзошли. Когда мы играем так подвижно, как сегодня, то очень опасны. Мы в форме и готовы к следующей игре», – сказал Богар.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» закончился со счетом 1:1.