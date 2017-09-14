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    Автор гола в ворота «Спартака» Богар: «Сегодня мы были опасны»

    Полузащитник «Марибора» Дамьян Богар, который стал автором единственного гола своей команды в ворота «Спартака» в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, рассказал за счет чего удалось удачно сыграть с российским клубом.

    «Мы набрали в этой встрече одно очко. Могли взять три, но не нужно быть слишком жадными.

    У «Спартака» отличная команда, однако сегодня мы их превзошли. Когда мы играем так подвижно, как сегодня, то очень опасны. Мы в форме и готовы к следующей игре», – сказал Богар.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» закончился со счетом 1:1.

    Источник: УЕФА

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    14.09.2017 06:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 14 сентября 2017, 06:56

      Он разве не знает, что Спартак топ клуб))

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