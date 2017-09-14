Автор гола в ворота «Спартака» Богар: «Сегодня мы были опасны»

Он разве не знает, что Спартак топ клуб))
Полузащитник «Марибора» Дамьян Богар, который стал автором единственного гола своей команды в ворота «Спартака» в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, рассказал за счет чего удалось удачно сыграть с российским клубом.
«Мы набрали в этой встрече одно очко. Могли взять три, но не нужно быть слишком жадными.
У «Спартака» отличная команда, однако сегодня мы их превзошли. Когда мы играем так подвижно, как сегодня, то очень опасны. Мы в форме и готовы к следующей игре», – сказал Богар.
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» закончился со счетом 1:1.
ГЛ! @nkmaribor#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 1-й тур. #МариборСпартак 1:1 85' Дамьян Бохар @DamjanBohar pic.twitter.com/mHq2YsIW05— РФПЛ (@rfpl) 13 сентября 2017 г.