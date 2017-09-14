Дмитрий Комбаров: «Может, у нас силы закончились – вот и пропустили»

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1) попытался найти объяснение упущенной победе.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

– Пропустили в конце матча, все расстроены. Не скажу, что у «Марибора» были моменты – скорее, полумоменты. В первом тайме мы вкатывались в игру, давно не выступали в турнирах такого уровня. Потом начало многое получаться, взяли игру под контроль, но забили, к сожалению, только один.

– Почему после гола команда встала?

– Может, силы закончились, может, на сохранение счета играли. Увы, пропустили.

– Шансы изменились?

– Сейчас у всех по одному очку. Шансы одинаковые остались.