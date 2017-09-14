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    Дмитрий Комбаров: «Может, у нас силы закончились – вот и пропустили»

    Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1) попытался найти объяснение упущенной победе.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    – Пропустили в конце матча, все расстроены. Не скажу, что у «Марибора» были моменты – скорее, полумоменты. В первом тайме мы вкатывались в игру, давно не выступали в турнирах такого уровня. Потом начало многое получаться, взяли игру под контроль, но забили, к сожалению, только один.

    – Почему после гола команда встала?

    – Может, силы закончились, может, на сохранение счета играли. Увы, пропустили.

    – Шансы изменились?

    – Сейчас у всех по одному очку. Шансы одинаковые остались.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2017 01:44
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +448

      Paladius 14 сентября 2017, 11:49

      Шансы у всех равны, только уровень игры и игроков разный. Разделает ваши фланги с Ещенко и Комбаровым Ливерпуль и Севилья под орех!

      1
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      Рейтинг: +141

      datura 14 сентября 2017, 11:01

      Играли откровенно медленно и в пол силы. На ЛЧ надо играть быстро остро и открыто.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 14 сентября 2017, 10:24

      Все команды группы пройдут этот Марибор без труда,Спартак же нашел себе равного соперника.Лига Европы впереди.

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > sidul1 14 сентября 2017, 12:15

      Хорошо если ЛЕ, а то ведь могут дома и Марибору слить. Чай не впервой.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 сентября 2017, 09:41

      "– Сейчас у всех по одному очку." - Как это верно!Он только забыл добавить что Ливерпуль с Севильей с ним сделает.

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 сентября 2017, 09:40

      Может, может... Это ты, Димка, интригу забрасываешь или на поле не был?

      А вот про "по одному очку" - всё верно. Только у кого-тот после Ливера и Севильи оно будет рваное в "розочку".

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > momwig_ 14 сентября 2017, 09:43

      Похоже мы с тобой одинаково о исходе предстоящих матчей подумали.

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 14 сентября 2017, 09:22

      В этом году силы и не начинались,
      В чемпионском году остались.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 сентября 2017, 09:08

      Мозги у тебя закончились. Одноногий. Никакого креатива. Пробросил вперёд и подача в никуда-вот все чему тебя обучили за 15 лет в футболе. Богатый набор тех. Элементов при отсутствии фантазии.

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 14 сентября 2017, 09:05

      Может? А кто нибудь у вас вообще точно знает в чем проблема то?

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > SPARTAK 85 14 сентября 2017, 09:06

      Если никто не знает в чем проблема значит Спартак так и будет слабо играть. Что бы решить проблему надо знать в чем она.

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      Рейтинг: +1539

      isa361 14 сентября 2017, 08:42

      Комаров не футболист профессионального уровня

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 14 сентября 2017, 08:31

      Я думаю, что у здесь присутствующих найдется масса вариантов трудоустройства для этих уставших тунеядцев, где бы им работодатели и руководство показали, что значит действительно уставать на работе. И методы лечения тоже имеются - лишение премиальных за каждый косяк (неважно был ли он на самом деле или просто начальству показалось, что был), а также волшебный пендель, при котором никакие контракты значения не имеют, а приободренный субъект начинает искать место, где бы ему вообще что-нибудь заплатили за его трудовую деятельность.

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