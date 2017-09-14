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    Самедов разочарован итогом встречи с «Марибором»

    Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился в эфире «Матч ТВ» эмоциями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). Игрок разочарован счетом.

    «Бомбадир» вел текстовую трансляцию поединка.

    – Удовлетворены результатом?

    – Конечно, есть неудовлетворенность. Потому что в концовке прижались. Свои контратаки не забили, а в итоге пропустили. Есть разочарование. Хотели победить.

    – Почему отдали мяч «Марибору» в концовке?

    – Не знаю. Почему-то прижались. Уже ни раз в этом году нас за это наказывали. Сейчас опять.

    – Удовлетворены своими действиями?

    – Был момент. Перекидывал вратаря, но немножко не исполнил. Потом получилось забить. В итоге счет 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 00:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 сентября 2017, 09:28

      Ну так работайте над ошибками и старайтесь не допускать подобного.

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 сентября 2017, 04:30

      а мог бы оказаться победным)

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 00:26

      Так и было всю игру у многих - тут не исполнил, там не добежал.... И вместо победы - разочарование, а это обострит разные тёрки в команде... Плохо...

      "Самое сильное чувство — разочарование. Не обида, не ревность и даже не ненависть… после них остается хоть что-то в душе, после разочарования — пустота..." (Эрих Мария Ремарк)

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