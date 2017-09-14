Самедов разочарован итогом встречи с «Марибором»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился в эфире «Матч ТВ» эмоциями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). Игрок разочарован счетом.

«Бомбадир» вел текстовую трансляцию поединка.

– Удовлетворены результатом?

– Конечно, есть неудовлетворенность. Потому что в концовке прижались. Свои контратаки не забили, а в итоге пропустили. Есть разочарование. Хотели победить.

– Почему отдали мяч «Марибору» в концовке?

– Не знаю. Почему-то прижались. Уже ни раз в этом году нас за это наказывали. Сейчас опять.

– Удовлетворены своими действиями?

– Был момент. Перекидывал вратаря, но немножко не исполнил. Потом получилось забить. В итоге счет 1:1.