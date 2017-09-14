Самедов разочарован итогом встречи с «Марибором»

Ну так работайте над ошибками и старайтесь не допускать подобного.
Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился в эфире «Матч ТВ» эмоциями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). Игрок разочарован счетом.
«Бомбадир» вел текстовую трансляцию поединка.
– Удовлетворены результатом?
– Конечно, есть неудовлетворенность. Потому что в концовке прижались. Свои контратаки не забили, а в итоге пропустили. Есть разочарование. Хотели победить.
– Почему отдали мяч «Марибору» в концовке?
– Не знаю. Почему-то прижались. Уже ни раз в этом году нас за это наказывали. Сейчас опять.
– Удовлетворены своими действиями?
– Был момент. Перекидывал вратаря, но немножко не исполнил. Потом получилось забить. В итоге счет 1:1.