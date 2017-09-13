Глушаков получил травму в игре против «Марибора»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков досрочно закончил матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора». Причиной тому послужило повреждение, полученное в концовке первого получаса игры.

Хавбека заменил Александр Самедов. Серьезность травмы Глушакова станет известна по окончании поединка или в течение второго тайма, когда у докторов красно-белых сложится соответствующее мнение.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Словении.