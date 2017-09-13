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    Глушаков получил травму в игре против «Марибора»

    Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков досрочно закончил матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора». Причиной тому послужило повреждение, полученное в концовке первого получаса игры.

    Хавбека заменил Александр Самедов. Серьезность травмы Глушакова станет известна по окончании поединка или в течение второго тайма, когда у докторов красно-белых сложится соответствующее мнение.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Словении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 22:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 сентября 2017, 09:19

      Главное чтобы всё обошлось. Здоровья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 сентября 2017, 00:08

      А Ещенко пусть за глушаковым годик поухаживает. Балласт команды.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +135

      Гридень 13 сентября 2017, 22:41

      здоровья

      1
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