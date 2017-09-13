Стадион «Урала» провалил проверку Роспотребнадзора

Специальная комиссия из Роспотребнадзора 13 сентября провела осмотр домашнего стадиона екатеринбургского «Урала», который следующим летом будет тренировочной базой для команд чемпионата мира-2018, сообщает pravdaurfo.ru. Специалисты обнаружили ряд нарушений в деятельности действующей арены.

Выяснилось, что эксплуататор арены не проверяет своевременно качество почвы, не проводит анализ проточной воды в душевых, о чем свидетельствует отсутствие соответствующей документации. Нарушения должны быть устранены до весны.

В противном случае «СКБ-Арена» не будет допущена к «участию» в чемпионате мира-2018.