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    Стадион «Урала» провалил проверку Роспотребнадзора

    Специальная комиссия из Роспотребнадзора 13 сентября провела осмотр домашнего стадиона екатеринбургского «Урала», который следующим летом будет тренировочной базой для команд чемпионата мира-2018, сообщает pravdaurfo.ru. Специалисты обнаружили ряд нарушений в деятельности действующей арены.

    Выяснилось, что эксплуататор арены не проверяет своевременно качество почвы, не проводит анализ проточной воды в душевых, о чем свидетельствует отсутствие соответствующей документации. Нарушения должны быть устранены до весны.

    В противном случае «СКБ-Арена» не будет допущена к «участию» в чемпионате мира-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 13 сентября 2017, 22:26

      Допустят условно!!Выбора нет!!

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