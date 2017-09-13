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    Источник: капитан «Ньюкасла» добился для команды премиальных путем угроз владельцу клуба

    Как писал ранее «Бомбардир», футболисты английского «Ньюкасла» получат премиальные в размере 20 миллионов фунтов стерлингов в случае победы в Кубке Англии и финиша в АПЛ в первой половине таблицы. Стали известны подробности такого решения «сорок».

    Так, английская пресса сообщает, что капитан команды Джамал Ласселлс имел телефонный разговор с владельцем клуба Майклом Эшли, в котором намекал, что, если игрокам не будут полагаться в случае хороших результатов премиальные, она будет менее мотивирована и не сможет показывать желаемые результаты.

    Такую позицию футболистов поддержал и главный тренер Рафаэль Бенитес. Сейчас «сороки» идут на десятом месте АПЛ.

    Источник: Daily Mail

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    13.09.2017 21:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 14 сентября 2017, 10:51

      отличный шантаж, премиальные могут и правда хорошо мотивировать игроков. НО, как будет отвечать капитан перед президентом в случае невыполнения условий со стороны игроков?))

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