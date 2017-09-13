Источник: капитан «Ньюкасла» добился для команды премиальных путем угроз владельцу клуба

Как писал ранее «Бомбардир», футболисты английского «Ньюкасла» получат премиальные в размере 20 миллионов фунтов стерлингов в случае победы в Кубке Англии и финиша в АПЛ в первой половине таблицы. Стали известны подробности такого решения «сорок».

Так, английская пресса сообщает, что капитан команды Джамал Ласселлс имел телефонный разговор с владельцем клуба Майклом Эшли, в котором намекал, что, если игрокам не будут полагаться в случае хороших результатов премиальные, она будет менее мотивирована и не сможет показывать желаемые результаты.

Такую позицию футболистов поддержал и главный тренер Рафаэль Бенитес. Сейчас «сороки» идут на десятом месте АПЛ.