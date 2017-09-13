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    Фанаты «Марибора» устроили драку с полицией перед матчем со «Спартаком»

    Неприятные события происходят в Мариборе незадолго до старта матча первого тура Лиги чемпионов между местной командой и московским «Спартаком». Фанаты словенцев устроили драку с полицией, которая не может должны образом контролировать местных «ультрас».

    Сообщается, что в столкновении приняли участие более 100 человек. Блюстители правопорядка применяли дубинки и слезоточивый газ.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча «Марибор» – «Спартак». Начало игры – в 21:45 по Москве.

    Источник: Twitter

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    13.09.2017 21:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 сентября 2017, 00:35

      в словении, оказывается, тоже ультрас есть. и, кстати, спортики. не дрищи как англичане.

      -1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 13 сентября 2017, 22:46

      А может это сербские ульстрас....звезды

      -1
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      Рейтинг: +135

      Гридень 13 сентября 2017, 22:40

      и да, полный, я б сказал абсолютный непрофессианализм ментов

      -1
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      Рейтинг: +135

      Гридень 13 сентября 2017, 22:37

      но легавому в бубен с ноги таки дали и звук характерный)))

      -1
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      Рейтинг: +63

      Эрик Александрович 13 сентября 2017, 21:35

      Во-во

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 сентября 2017, 21:26

      бей своих чтоб чужие боялись?

      -1
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