Фанаты «Марибора» устроили драку с полицией перед матчем со «Спартаком»

в словении, оказывается, тоже ультрас есть. и, кстати, спортики. не дрищи как англичане.
Неприятные события происходят в Мариборе незадолго до старта матча первого тура Лиги чемпионов между местной командой и московским «Спартаком». Фанаты словенцев устроили драку с полицией, которая не может должны образом контролировать местных «ультрас».
Сообщается, что в столкновении приняли участие более 100 человек. Блюстители правопорядка применяли дубинки и слезоточивый газ.
«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча «Марибор» – «Спартак». Начало игры – в 21:45 по Москве.
twit text
— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 13 сентября 2017 г.