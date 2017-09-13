Фанаты «Марибора» устроили драку с полицией перед матчем со «Спартаком»

Неприятные события происходят в Мариборе незадолго до старта матча первого тура Лиги чемпионов между местной командой и московским «Спартаком». Фанаты словенцев устроили драку с полицией, которая не может должны образом контролировать местных «ультрас».

Сообщается, что в столкновении приняли участие более 100 человек. Блюстители правопорядка применяли дубинки и слезоточивый газ.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча «Марибор» – «Спартак». Начало игры – в 21:45 по Москве.