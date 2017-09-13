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    «Спартак» и ЦСКА – вторые в рейтинге самых дорогих билетов на домашние матчи ЛЧ

    Обнародован рейтинг участников группового этапа Лиги чемпионов, составленный по стоимости билетов на домашние матчи турнира. Так, лидирует в списке французский «ПСЖ», чья максимальная цена на проходные квитки составляет почти полторы тысячи евро.

    Делят второе место два российских клуба – «Спартак» и ЦСКА. На домашние встречи с английскими соперниками самая высокая стоимость за вход составляет почти 600 евро.

    Добавим, что красно-белые стартуют в турнире 13 сентября. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча против «Марибора».

    Источник: Marca

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    13.09.2017 20:56
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +38

      vodia_punk 14 сентября 2017, 17:07

      вообще не показатель. лучше бы составили рейтинг минимальных цен на игры. а так где дороже випы...

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 14 сентября 2017, 15:05

      Думается не совсем тактично приведены цифры, это скорее всего цены на билеты в VIP ложах, а толстосумов, которым это как две копейки, у нас хватает, хотя могу и ошибаться.......

      0
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      Рейтинг: +17754

      paracetamol 14 сентября 2017, 13:50

      На все наживаются. Играть бы научились. Я был бы в Москве, точно не пошел бы. Зачем 600 евриков выкладывать, чтобы смотреть слив. Лучше дома, по телеку, бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 сентября 2017, 12:30

      Гинер плачет, что болельщики на стадион не ходят. Может цены бы понизить?

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 14 сентября 2017, 12:08

      Очень сомнительное достижение...., давайте ещё выше задерём ценник, всех победим на этом поприще и будем играть при пустых трибунах......

      -1
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      Рейтинг: +448

      Paladius 14 сентября 2017, 11:59

      А как Вы хотели, это вам не какие-то Барселона, Реал или Ювентус. Это великие гранды всепланетного масштаба ЦСКА и Спартак!!! Чтобы посмотреть на них никаких денег не жалко, а тут жалкие 600 евро около 40 тыс. рублей, при средней зарплате по стране в 20 тыс. руб. Роналдо, Месси не о чем, вот Березуцкие и Комбаров с Ещенко совсем другое дело-))))))!

      1
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 14 сентября 2017, 08:42

      Да по ценам мы как всегда впереди планеты всей!!!

      1
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 14 сентября 2017, 07:24

      С ума сошли они

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 14 сентября 2017, 04:08

      Вот это глупый ход!!!Представляете,как потом болельщики будут проклянать всю команду,если проиграют москвичи?Такие бабки отдать и посмотреть как они англичанам влетят?

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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 14 сентября 2017, 00:43

      Ну, видимо, самые зрелищные..

      2
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