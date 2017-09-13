«Спартак» и ЦСКА – вторые в рейтинге самых дорогих билетов на домашние матчи ЛЧ

Обнародован рейтинг участников группового этапа Лиги чемпионов, составленный по стоимости билетов на домашние матчи турнира. Так, лидирует в списке французский «ПСЖ», чья максимальная цена на проходные квитки составляет почти полторы тысячи евро.

Делят второе место два российских клуба – «Спартак» и ЦСКА. На домашние встречи с английскими соперниками самая высокая стоимость за вход составляет почти 600 евро.

Добавим, что красно-белые стартуют в турнире 13 сентября. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча против «Марибора».