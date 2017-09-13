Куртуа: «Сейчас как раз самое время сыграть с «Арсеналом»

Вратарь английского «Челси» Тибо Куртуа после матча первого тура Лиги чемпионов против азербайджанского «Карабаха» (6:0) поделился мыслями от предстоящей игры в рамках пятого тура АПЛ против «Арсенала». По мнению бельгийца, его команда полностью готова к дерби.

«На мой взгляд, сейчас именно то время, чтобы сразиться с «пушкарями». Все в команде более-менее здоровы, и у нас все получается. Мы выиграли в Лестере, сейчас разгромили «Карабах» и чувствуем себя прекрасно. Кстати, в одном дерби в этом сезоне у нас уже есть победа, хотим продолжить начинание.

В любом случае, для обеих команд матч будет очень важным. Нам нужно приближаться к первому месту, «Арсенал» тоже не намерен пребывать в середине таблицы», – сказал Куртуа.

Матч «Челси» – «Арсенал» пройдет 17 сентября и начнется в 15:30 по Москве.