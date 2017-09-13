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    Куртуа: «Сейчас как раз самое время сыграть с «Арсеналом»

    Вратарь английского «Челси» Тибо Куртуа после матча первого тура Лиги чемпионов против азербайджанского «Карабаха» (6:0) поделился мыслями от предстоящей игры в рамках пятого тура АПЛ против «Арсенала». По мнению бельгийца, его команда полностью готова к дерби.

    «На мой взгляд, сейчас именно то время, чтобы сразиться с «пушкарями». Все в команде более-менее здоровы, и у нас все получается. Мы выиграли в Лестере, сейчас разгромили «Карабах» и чувствуем себя прекрасно. Кстати, в одном дерби в этом сезоне у нас уже есть победа, хотим продолжить начинание.

    В любом случае, для обеих команд матч будет очень важным. Нам нужно приближаться к первому месту, «Арсенал» тоже не намерен пребывать в середине таблицы», – сказал Куртуа.

    Матч «Челси» – «Арсенал» пройдет 17 сентября и начнется в 15:30 по Москве.

    Источник: Daily Mail

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    13.09.2017 19:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 14 сентября 2017, 11:26

      Последние два финала вы уже проиграли Пушкарям))

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      Рейтинг: +536

      dolf666 14 сентября 2017, 11:22

      очень интересная игра будет

      Челси на отличном ходу

      Арсеналу нужно положительным результатом ответить на критику!!

      жду рубилова, жду минимум 2:2, жду потасовок с удалениями)))

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 14 сентября 2017, 11:04

      Ну Карабах конечно сильнейший соперник был, победить его и еще с таким счетом ... крупная заслуга Челси

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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 14 сентября 2017, 09:49

      мда)все обсирают Арсенал ,как только могут.
      Где тот золотой Арсенал!

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