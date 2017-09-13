Паршивлюк удивлен невостребованностью Карпина

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк выразил удивление, что Валерий Карпин не востребован в российском футболе. Игрок выступал под началом специалиста в «Спартаке».

«Чего не хватает Карпину, чтобы вернуться в тренерскую профессию? Ему как раз всего хватает. Не понимаю некоторых руководителей. Вот вылетает команда, а ее тренер по-прежнему востребован. А специалист, с которым клуб дважды становился серебряным призером, никому не нужен. По каким критериям происходит выбор? Видимо, люди решают свои задачи, менее амбициозные.

Уверен, Валерий Георгиевич хочет тренировать, тем более он это умеет и его способности могут пригодиться любому клубу РФПЛ. Он успешно проявил себя на телевидении, был одним из тех, кого действительно интересно слушать. Карпин настоящий профессионал.

С ним было комфортно работать – в правильном понимании этого слова. Когда нужно, он бывает жестким, но всегда вдумчив, вникает в ситуацию. Валерий Георгиевич не просто делает свою работу, а живет ею. Он всегда скажет тебе в лицо то, что думает, не станет ничего умалчивать за спиной», — заявил Паршивлюк.

Последним клубом, в котором работал Карпин, было «Торпедо» из Армавира, которое специалист покинул 23 июня 2016 года.