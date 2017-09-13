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    Паршивлюк удивлен невостребованностью Карпина

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк выразил удивление, что Валерий Карпин не востребован в российском футболе. Игрок выступал под началом специалиста в «Спартаке».

    «Чего не хватает Карпину, чтобы вернуться в тренерскую профессию? Ему как раз всего хватает. Не понимаю некоторых руководителей. Вот вылетает команда, а ее тренер по-прежнему востребован. А специалист, с которым клуб дважды становился серебряным призером, никому не нужен. По каким критериям происходит выбор? Видимо, люди решают свои задачи, менее амбициозные.

    Уверен, Валерий Георгиевич хочет тренировать, тем более он это умеет и его способности могут пригодиться любому клубу РФПЛ. Он успешно проявил себя на телевидении, был одним из тех, кого действительно интересно слушать. Карпин настоящий профессионал.

    С ним было комфортно работать – в правильном понимании этого слова. Когда нужно, он бывает жестким, но всегда вдумчив, вникает в ситуацию. Валерий Георгиевич не просто делает свою работу, а живет ею. Он всегда скажет тебе в лицо то, что думает, не станет ничего умалчивать за спиной», — заявил Паршивлюк.

    Последним клубом, в котором работал Карпин, было «Торпедо» из Армавира, которое специалист покинул 23 июня 2016 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2017 18:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 сентября 2017, 03:45

      Я согласна с Сергеем

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 сентября 2017, 20:33

      Вторые и четвёртые места каждый может занимать. Все бы и занимали - таланта не хватает.

      0
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 13 сентября 2017, 19:19

      Ждет когда Федун Спартак продаст.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 сентября 2017, 18:40

      Да, только Паршивлюк видимо забыл, что оба серебра были получены с очень хорошими составами игроков. С сильными игроками добиваться успеха проще. А вот примеры Мальорки и Торпедо Армавира показали, что Валера из говна конфету лепить не умеет (в отличие от того же Бердыева). Да еще и характер у него - явно не подарок. Потому нынче и не востребован.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Lester84 13 сентября 2017, 18:59

      Бердыев не из ...... делает конфетку! Он с собою таскает "костяк" будущей команды! Вспомни кого он в Ростов привел за собой: Навас, Нобоа, Азмун. Потом подтащил своих бывших игроков, в том числе и Бухарова. В итоге он увел за собой Наваса, Кудряшова, Азмуна...... и скоро Бухаров подтянется. Он все команды комплектует вокруг своих игроков. Не надо превозносить Бердыева.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik > Serjoga 13 сентября 2017, 20:10

      Бердыева надо превозносить. Под его руководством и маленький клуб будет в лидерах.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > vitvik 13 сентября 2017, 22:39

      Хотелось бы посмотреть как он возглавил бы клуб Факел Воронеж и за один сезон поднял бы его в премьер-лигу, не уводя за собой пол команды Рубина! А на счет превозносить? Он обычный тренер, с элементом везения и хитростью руководителя!

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