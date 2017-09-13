Бутенко: «Судья был благосклонен к ЦСКА. Пенальти в ворота «Бенфики» не было»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко выразил мнение, что арбитр матча ЦСКА с «Бенфикой» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов совершил результативную ошибку в сторону армейцев. По мнению эксперта, назначать пенальти в ворота хозяев поля не было оснований. Напомним, на 63-й минуте встречи одиннадцатиметровый удар реализовал Витиньо.

«Смотрел вчерашний матч «Бенфика» — ЦСКА, но в онлайне вместе с другими играми Лиги чемпионов. Показалось, что судья и правда, был благосклонен к российскому клубу. Я видел момент с пенальти в ворота «Бенфики». Рука – смешная.

Игрок держал свою руку прижатой к туловищу, она находилась в естественном положении. По повтору видно, что он пытался убрать еe за спину. На мой взгляд, пенальти в ворота «Бенфики» не было, арбитр ошибся», — сказал Бутенко.

Во 2-м туре ЦСКА ожидает матч с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на поле армейцев 27 сентября.