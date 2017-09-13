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    Бутенко: «Судья был благосклонен к ЦСКА. Пенальти в ворота «Бенфики» не было»

    Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко выразил мнение, что арбитр матча ЦСКА с «Бенфикой» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов совершил результативную ошибку в сторону армейцев. По мнению эксперта, назначать пенальти в ворота хозяев поля не было оснований. Напомним, на 63-й минуте встречи одиннадцатиметровый удар реализовал Витиньо.

    «Смотрел вчерашний матч «Бенфика» — ЦСКА, но в онлайне вместе с другими играми Лиги чемпионов. Показалось, что судья и правда, был благосклонен к российскому клубу. Я видел момент с пенальти в ворота «Бенфики». Рука – смешная.

    Игрок держал свою руку прижатой к туловищу, она находилась в естественном положении. По повтору видно, что он пытался убрать еe за спину. На мой взгляд, пенальти в ворота «Бенфики» не было, арбитр ошибся», — сказал Бутенко.

    Во 2-м туре ЦСКА ожидает матч с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на поле армейцев 27 сентября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2017 17:48
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 сентября 2017, 00:59

      Рука была препятствием для меча и изменила траекторию его полёта. Если бы не эта рука вдоль туловища, то мяч полетел бы дальше в створ ворот или за границу поля.

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      Рейтинг: +840

      vovan55 14 сентября 2017, 00:35

      не думаю, что судья тайный болельщик цска, рассудил, как видел... ну а бенфика на победу не наиграл, мало мяч в центре возить, забивать надо...как раньше бразильцы говорили - вы нам забьёте сколько сможете, а мы забьём сколько захотим...

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      Рейтинг: +4454

      Snek 13 сентября 2017, 22:44

      а по самые яйца бутенка захватить не хочет? у вашего ипаного кидыка мяч за линией поля не уходит, он тут будет про правила пистеть, учи мат часть утырок. Чья бы корова мычала, а то твоя бы у твоей мамки сосала.

      1
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 13 сентября 2017, 21:55

      Конечно не было пенальти!! А вот гол в ворота ЦСКА ,когда мяч полностью вышел за лицевую в матче с Ахматом в Москве, бУтенко посчитал забитым по правилам. Или почти по правилам. Бутенко, на пенсию не пора?

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 сентября 2017, 21:41

      Оно и второй с вне игры!Идем дальше(теперь на месяц трепа)))

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 13 сентября 2017, 20:59

      За 50 лет боления, когда судьи в наглую играли 12 игроком на стороне любого европейского клуба, вчерашний матч просто как сон смотрелся и сразу подумалось может быть кто-то решил на тотализаторе поставить на армейцев 2:1.

      0
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 13 сентября 2017, 20:51

      не по теме напишу, просто кто то писал что купить иностранца ,дешевле чем воспитать своего ,так вот , Это не оценочное суждение. В 2015 году академию «Бенфики» официально признали лучшей на планете. – Во сколько обходится содержание главной академии?

      – Примерно 5 миллионов евро в год.

      – Сколько стоит подготовить одного футболиста?

      – На одного воспитанника уходит около 5 тысяч евро за сезон. Получается, что вся подготовка обходится нам в 30-35 тысяч.

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > soccerfanivan 13 сентября 2017, 22:43

      Бенфикской академии ,наши тратят больше тока на бумаге ,))) на бумаге одно а на самом деле другое)) ,наши просто воруют постоянно))

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      Рейтинг: +319

      Beim 13 сентября 2017, 20:39

      Конечно пенальти спорный, и скорее даже было бы правильно его не назначать, но футбол это не игра одного момента, армейцы молодцы воспользовались возможностью переломить игру, добились победы в боевом матче, и сделали отличный шаг в сторону плейлист офф

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2017, 19:47

      Три очка наши и ладно-а про позор ЦСКА мы скромно помолчим,тем более они только так и могут очки зарабатывать.

      -1
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      Рейтинг: -7

      krisvan > Диктор 13 сентября 2017, 22:02

      хахаха как смешно над твоими плоскими приколами......хуйню несешь

      0
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      Рейтинг: -7

      krisvan > Диктор 13 сентября 2017, 22:09

      стесняюсь спросить, а как спартак твой зарабатывает очки?
      через полтора часа узнаем заработает ли вообще сегодня НЕПОЗОРНЫЙ спартак......а то только пиздить здесь горазды

      -2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 сентября 2017, 19:45

      ну и ладно хоть раз судья за наших, тем более португальцы наши главные конкуренты в таблице коеффициентов

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