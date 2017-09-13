Шатов и Паредес не сыграют за «Зенит» против «Вардара»

«Зенит» взял на выездной матч с «Вардаром» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 20 футболистов. С командой не отправился аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Также дома остался и Олег Шатов.

вратари – Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;

защитники – Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Денис Терентьев;

полузащитники – Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин,Эмилиано Ригони;

нападающие – Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

Матч «Вардар» – «Зенит» пройдет 14 сентября и начнется в 22:05 по московскому времени.