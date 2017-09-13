Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шатов и Паредес не сыграют за «Зенит» против «Вардара»

    «Зенит» взял на выездной матч с «Вардаром» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 20 футболистов. С командой не отправился аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Также дома остался и Олег Шатов.

    вратари – Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;

    защитники – Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Денис Терентьев;

    полузащитники – Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин,Эмилиано Ригони;

    нападающие – Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

    Матч «Вардар» – «Зенит» пройдет 14 сентября и начнется в 22:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2017 15:41
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +158

      Zenit_72 14 сентября 2017, 13:06

      Паредес понятно (привет динамо) а Шатов то чего?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 сентября 2017, 09:27

      Должны побеждать и без них.Нам ещё повезло что Порто влетело Бешикташу,а то начали бы догонять.Удачи Зениту и Локомотиву!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 сентября 2017, 03:48

      И какова-же причина, мест не хватило?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 14 сентября 2017, 02:44

      Победы и только победы!!! p.s: на обратном пути потеряйте где-нибудь Дзюбу!))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      andrey9126002 13 сентября 2017, 21:11

      Выиграем по-любому.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 13 сентября 2017, 20:59

      И так состав в порядке, главное свою игру обрести!!! Вчера приятно удивился, надеюсь и сегодня, и завтра победное настроение потдержат наши команды!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 13 сентября 2017, 19:30

      все равно должны рвать..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 19:22

      Динамовские костоломы двух лучших игроков выбили!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 сентября 2017, 19:10

      На Лодыгине поставили крест! Довыёживался!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Danpos > Serjoga 14 сентября 2017, 17:14

      мож к матчу чемпионата в старте выйти готовится

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Danpos 14 сентября 2017, 23:42

      К финальному?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 13 сентября 2017, 18:01

      Состав боевой! Исполнителей хватает,интересно посмотреть на Нобоа!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11