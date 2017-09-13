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    Созин: «Не верил в победу ЦСКА над «Бенфикой». Они молодцы»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин отметил, что не верил в возможность победы ЦСКА в матче с «Бенфикой». Армейцы в 1-м туре группового этапа турнира на выезде обыграли португальцев со счетом 2:1.

    «Был уверен, что по такой игре ЦСКА не может выиграть, но они выиграли. Они сейчас герои. И я безумно рад, что ЦСКА удалось одержать победу, хотя сам думал, что «Бенфика» окажется сильнее. Любое очко в Лиге чемпионов дорого стоит – как в прямом, так и в переносном смысле. Правильно выбрали тактику, и это заслуга как тренерского штаба, так и игроков. Сейчас появились реальные шансы на выход в весеннюю стадию плей-офф, куда ЦСКА давно не выходил.

    Забил Тимур Жамалетдинов, выбрав правильную позицию, не растерялся. Он поступил верно – не надо смотреть на фамилии партнеров, не надо отдавать. Есть момент – бей.

    Хорошо, что в России появляются свои нападающие, забивающие в Лиге чемпионов. О сборной, конечно, пока речь не идeт, но пусть они развиваются. У нас всегда забивали легионеры. Теперь же у нас есть и свои ресурсы», – заявил Созин.

    Во 2-м туре ЦСКА ожидает матч с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на поле армейцев 27 сентября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2017 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 13 сентября 2017, 17:52

      Созин: «Не верил в победу ЦСКА над «Бенфикой». Ундиано Мальенко Альберто:точно победит ЦСКА

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 13 сентября 2017, 14:36

      Мы можем многое говорить о ЦСКА теперь, но признаюсь честно! Несмотря на то, что Бенфика выглядела откровенно лучше ЦСКА, ее спасал вратарь! Такой вратарской игры в РФПЛ я давненько не видел! И ведь Бенфика изначально вместо этого вратаря хотела взять Митрюшкина! Хорошо, что не купили.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Жентус 13 сентября 2017, 15:52

      а что он спасал сколько ударов в створ нанес ЦСКА

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