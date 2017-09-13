Созин: «Не верил в победу ЦСКА над «Бенфикой». Они молодцы»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин отметил, что не верил в возможность победы ЦСКА в матче с «Бенфикой». Армейцы в 1-м туре группового этапа турнира на выезде обыграли португальцев со счетом 2:1.

«Был уверен, что по такой игре ЦСКА не может выиграть, но они выиграли. Они сейчас герои. И я безумно рад, что ЦСКА удалось одержать победу, хотя сам думал, что «Бенфика» окажется сильнее. Любое очко в Лиге чемпионов дорого стоит – как в прямом, так и в переносном смысле. Правильно выбрали тактику, и это заслуга как тренерского штаба, так и игроков. Сейчас появились реальные шансы на выход в весеннюю стадию плей-офф, куда ЦСКА давно не выходил.

Забил Тимур Жамалетдинов, выбрав правильную позицию, не растерялся. Он поступил верно – не надо смотреть на фамилии партнеров, не надо отдавать. Есть момент – бей.

Хорошо, что в России появляются свои нападающие, забивающие в Лиге чемпионов. О сборной, конечно, пока речь не идeт, но пусть они развиваются. У нас всегда забивали легионеры. Теперь же у нас есть и свои ресурсы», – заявил Созин.

Во 2-м туре ЦСКА ожидает матч с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на поле армейцев 27 сентября.