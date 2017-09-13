«Ювентус» исключил вероятность подписания Иньесты

В руководстве «Ювентуса» прокомментировали информацию о готовности клуба предложить контракт полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте. Как было отмечено, в «старой синьоре» уверены , что хавбек не покинет каталонцев.

«Иньеста – замечательный футболист, но он игрок «Барселоны». Думаю, хавбек продлит свой контракт, так как является важной частью каталонцев. Не вижу перспектив его ухода из «Барселоны», – заявил генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта.

Ранее сам Иньеста отметил, что пока не знает, останется ли он в «Барселоне», контракт с которым истекает летом 2018 года.