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    «Ювентус» исключил вероятность подписания Иньесты

    В руководстве «Ювентуса» прокомментировали информацию о готовности клуба предложить контракт полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте. Как было отмечено, в «старой синьоре» уверены , что хавбек не покинет каталонцев.

    «Иньеста – замечательный футболист, но он игрок «Барселоны». Думаю, хавбек продлит свой контракт, так как является важной частью каталонцев. Не вижу перспектив его ухода из «Барселоны», – заявил генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта.

    Ранее сам Иньеста отметил, что пока не знает, останется ли он в «Барселоне», контракт с которым истекает летом 2018 года.

    Источник: Calciomercato

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    13.09.2017 13:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 14 сентября 2017, 10:04

      Правильно

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