Месси объяснил, почему не поет гимн Аргентины

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси затронул тему критики в свой адрес за отказ петь гимн страны. Как отметил футболист, он решил так поступать специально

«Как только начали говорить об этом, я стал специально не петь гимн. Поете вы его или нет, это ничего не решает. Я думаю, что это пустяки. Мне не надо петь гимн, чтобы обозначать значимость его», – заявил футболист.

Месси также отметил, что его раздражают утверждения, что футболисты сборной не гордятся игрой за национальную команду и не до конца выкладываются на поле.