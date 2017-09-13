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    Месси объяснил, почему не поет гимн Аргентины

    Лидер сборной Аргентины Лионель Месси затронул тему критики в свой адрес за отказ петь гимн страны. Как отметил футболист, он решил так поступать специально

    «Как только начали говорить об этом, я стал специально не петь гимн. Поете вы его или нет, это ничего не решает. Я думаю, что это пустяки. Мне не надо петь гимн, чтобы обозначать значимость его», – заявил футболист.

    Месси также отметил, что его раздражают утверждения, что футболисты сборной не гордятся игрой за национальную команду и не до конца выкладываются на поле.

    Источник: Marca

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    13.09.2017 13:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 13 сентября 2017, 16:05

      Помню в 2014 бразилы не просто пели свой гимн, а прям орали, да так что видимо на него все силы и потратили))))))

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 > Чермындыр 13 сентября 2017, 18:18

      ))) Ага)))) Получили семерочку от немцев))))

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 сентября 2017, 14:50

      Мне кажется, важнее во время гимна сосредотачиваться на игру.

      2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 13 сентября 2017, 14:34

      Слов не знает?=) В нашей сборной вроде никто не знает и ничего.

      0
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      Рейтинг: +44

      dak180990 13 сентября 2017, 14:09

      Я вот тоже не понимаю, личное дело это

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 сентября 2017, 14:06

      Петь или не петь - дело каждого!.... Не это признак патриотизма и гражданской самоотдачи... Мастер понимает значение для него лично и страны и сборной и гимна!... Но не хочет его петь или шептать под камеру...)

      "Красна птица пением, а человек умением..." (Русская пословица)

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 13 сентября 2017, 14:00

      Блин, а у мальчика-то куча нелеченных детских комплексов. Дело-то, понятно, личное и добровольное... Но о чем начали говорить - что он не спел там какую-то часть гимна, слова типа забыл или засмущался на камеру... А он загнал себя ещё глубже и теперь объясняет это принципами какими-то.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 сентября 2017, 13:27

      Ну это дело добровольное....

      2
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