Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ралстон: «Отказ Неймара пожать руку? От этого мой сон не ухудшился»

    Защитник «Селтика» Энтони Ралстон прокомментировал эпизод по окончании матча с «ПСЖ» (0:5) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. После игры лидер парижан Неймар отказался пожать защитнику руку.

    «Нет ничего особенного в этом моменте. Не собираюсь заострять внимание на этом. Если он решил так себя вести – пожалуйста. Лично мне все равно. Мой сон от этого не стал хуже», – заявил 18-летний футболист.

    По ходу встречи Ралстон несколько раз грубо сфолил на бразильце.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2017 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 сентября 2017, 19:20

      Неймара сломать и выкинуть нужно кусок дерма если бабки больше получает людей не считает.... может он с извинение пожать руку хотел игра то игра а после матча даже как собаки пике и рамос дружут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 сентября 2017, 13:15

      Молодец парнишка, не стал на эмоциях пургу нести!... Спокойно, корректно пояснил эпизод!!...
      "Самая высокая степень человеческой мудрости — это умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним грозам..." (Даниель Дефо)

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11