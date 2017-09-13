Ралстон: «Отказ Неймара пожать руку? От этого мой сон не ухудшился»

Защитник «Селтика» Энтони Ралстон прокомментировал эпизод по окончании матча с «ПСЖ» (0:5) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. После игры лидер парижан Неймар отказался пожать защитнику руку.

«Нет ничего особенного в этом моменте. Не собираюсь заострять внимание на этом. Если он решил так себя вести – пожалуйста. Лично мне все равно. Мой сон от этого не стал хуже», – заявил 18-летний футболист.

По ходу встречи Ралстон несколько раз грубо сфолил на бразильце.