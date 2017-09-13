Селихов назвал правильным решение Карреры сделать Реброва первым голкипером «Спартака»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов затронул тему своего редкого попадания в основной состав команды. По мнению футболиста, тренерский штаб команды прав в решении доверить Артему Реброву роль первого голкипера.

«Наверное, был вызов самому себе. Впрочем, раз «Спартак» стал чемпионом, Каррера поступил правильно, оставив за Артемом место первого вратаря. Опасения, что меня не примут болельщики? Я вроде ничего плохого не сделал, чтобы бояться. Напротив, читал, что обо мне хорошо отзывались.

Никаких особенных разговоров у нас с Массимо Каррерой на тему моего перехода не было. Всех новичков представили на первом зимнем сборе. После этого начали работать. Я общался только с руководством. Мне сказали, что тренерский штаб осведомлен и все будет хорошо», — цитирует Селихова RT на русском.

В нынешнем сезоне 23-летний вратарь провел в чемпионате России четыре матча, в которых пропустил шесть мячей.