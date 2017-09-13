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    Селихов назвал правильным решение Карреры сделать Реброва первым голкипером «Спартака»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов затронул тему своего редкого попадания в основной состав команды. По мнению футболиста, тренерский штаб команды прав в решении доверить Артему Реброву роль первого голкипера.

    «Наверное, был вызов самому себе. Впрочем, раз «Спартак» стал чемпионом, Каррера поступил правильно, оставив за Артемом место первого вратаря. Опасения, что меня не примут болельщики? Я вроде ничего плохого не сделал, чтобы бояться. Напротив, читал, что обо мне хорошо отзывались.

    Никаких особенных разговоров у нас с Массимо Каррерой на тему моего перехода не было. Всех новичков представили на первом зимнем сборе. После этого начали работать. Я общался только с руководством. Мне сказали, что тренерский штаб осведомлен и все будет хорошо», — цитирует Селихова RT на русском.

    В нынешнем сезоне 23-летний вратарь провел в чемпионате России четыре матча, в которых пропустил шесть мячей.

    Источник: RT

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    13.09.2017 12:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 13 сентября 2017, 18:05

      Зенит с Лунёвым очень хорошо попал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 13 сентября 2017, 13:53

      Здоровая конкуренция это хорошо!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 13:50

      Я вот думаю, как хорошо, что его Зенит не купил. Такие интервью раздавать - себя не уважать.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 13 сентября 2017, 12:54

      Надо было у нас оставаться,был бы 1 номером

      4
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      ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. > сапёр75 13 сентября 2017, 13:24

      За то чемпионом стал

      4
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