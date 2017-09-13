Источник: «Арсенал» с февраля не ведет переговоров с Озилом о продлении контракта

«Арсенал» пока не решил вопрос по продлению контракта с полузащитником Месутом Озилом. Как сообщается, клуб не обсуждал с 28-летним футболистом пролонгацию соглашения с февраля нынешнего года. Нынешний контракт немца истекает летом 2018 года. Ранее предполагалось, что «Арсенал» предложит игроку увеличение зарплаты до 9 миллионов евро в год. Не исключалось, что хавбек продолжит карьеру в Германии.

В нынешнем сезоне Озил провел в чемпионате Англии четыре матча, в которых результативными действиями не отличился.