Пашалич заявил, что «Спартак» считают российским «Реалом»

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич отметил, что практически сразу согласился на переход в московский клуб. При этом футболист при своем решении учитывал участие команды в Лиге чемпионов.

«Не зря «Спартак» называют российским «Реалом». Когда я получил предложение от клуба, который будет участвовать в Лиге чемпионов, то не раздумывал. Моя карьера прогрессирует. Каждый год я делаю шаг вперед, хотя не планировал так часто менять клубы», – приводит слова футболиста 24sata.hr.

«Спартак» арендовал Пашалича у «Челси» до конца нынешнего сезона.