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    Пашалич заявил, что «Спартак» считают российским «Реалом»

    Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич отметил, что практически сразу согласился на переход в московский клуб. При этом футболист при своем решении учитывал участие команды в Лиге чемпионов.

    «Не зря «Спартак» называют российским «Реалом». Когда я получил предложение от клуба, который будет участвовать в Лиге чемпионов, то не раздумывал. Моя карьера прогрессирует. Каждый год я делаю шаг вперед, хотя не планировал так часто менять клубы», – приводит слова футболиста 24sata.hr.

    «Спартак» арендовал Пашалича у «Челси» до конца нынешнего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 12:07
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 19:03

      Смотрим сегодня Марибор - Реал Морква!

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 13 сентября 2017, 17:03

      Все!!Угомоните свои таланты,товарищи!!!Пошутковали и хватит.Вечер уже.Объединяемся у телеэкранов и болеем за Россию!!

      3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 сентября 2017, 16:21

      А Зенит российская Валенсия,$ и пиара много,а толка ноль!XD

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Pourport 13 сентября 2017, 16:27

      Да уж,подумаешь,что очков в копилку России принёс больше чем все остальные клубы))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > GoldPlayFIFARus9 13 сентября 2017, 16:39

      Там такой же мощный топ с ними играл!Вспомнить ядовитый Алкмаар,или мощный и техничный Дондолк даже цыпки по коже пошли!)
      В этом сезоне гр.еще проще,а воз как и всегда в 1/16 остановится!Я не любитель фентези,честно!

      -3
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Pourport 13 сентября 2017, 20:10

      Какой-то бессмысленный набор букв,ничего не понял. Просто зайди на официальный сайт УЕФА,и посмотри какой клуб сколько принёс очков в копилку России.
      Среди российских клубов Зенит с огромным отрывом идёт от 2-го места

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > GoldPlayFIFARus9 13 сентября 2017, 20:51

      О какой копилке речь?Не одна команда РФ давно ничего не выигрывала в Европе!Сходи опохмелись наконец.
      Ты еще в рейтинг сборных наверно веришь?)

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 > GoldPlayFIFARus9 13 сентября 2017, 21:44

      Что ты с дбл споры затеваешь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 сентября 2017, 16:09

      ЦСКА - российская Барселона выходит!)

      -1
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      Рейтинг: +61

      bloodn1ck > Pourport 13 сентября 2017, 17:13

      а Зенит - Атлетико М. ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11239

      alp 13 сентября 2017, 16:09

      лучше бы он этого не говорил ))))))))

      5
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      Рейтинг: +17

      sTiTch 13 сентября 2017, 15:50

      смешно :D
      Не зря «Спартак» называют российским дном

      4
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      Рейтинг: +17833

      ilichkadr 13 сентября 2017, 15:41

      Если Спартак называют (не понятно кто) российским «Реалом», то Зенит сейчас можно назвать молодежной сборной Аргентины. Пашалич пришел в Спартак не за прогрессом, а по причине его ненадобности Челси.

      5
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      Рейтинг: +86

      cent58 13 сентября 2017, 15:40

      Пашаличу больше не наливать ! - развезло юношу всерьёз .

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > cent58 13 сентября 2017, 18:40

      Если Марибор обыграют - то можно после матча 200 грамм и огурчик = это будет справедливо !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 13 сентября 2017, 15:28

      Почему у нас в стране не любят болелов Зенита-зайдите на Бомбардир и почитайте их коменты , если ты не за Зенит ты говно ,написал Спартак хороший сразу тебя в минус-смешно товарищи ,будьте умнее

      -2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > спартач-тверь 13 сентября 2017, 15:41

      Уважаемый, учите правильно излагать свои мысли, а то их тяжело читать.
      Но в общем, это не правда. Читайте ниже, что я о Спартаке написал... И сегодня искренне буду болеть за ваших, как впрочем и вчера за ЦСКА. Такая привычка с советских времён.

      5
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      Рейтинг: +17833

      ilichkadr > спартач-тверь 13 сентября 2017, 15:42

      Зенит сегодня болеет за мясных!

      5
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > спартач-тверь 13 сентября 2017, 16:26

      Болею за ЗЕНИТ но сегодня поддержу Спартак,Более того ставку на них сделаю.Удачи им.

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      Рейтинг: +157

      Ali77 13 сентября 2017, 15:02

      Называют Реалом. Реалом Сосьедад? Каким Реалом?

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