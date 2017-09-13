«Селтик» могут наказать за фаната на поле, который пытался ударить Мбаппе

УЕФА может применить санкции в отношении «Селтика» за появление на поле болельщика клуба во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоялся в Глазго. Игра завершилась со счетом 0:5.

Во время этой встречи в концовке первого тайма при счете 0:3 один из фанатов «Селтика» выбежал на поле, попытался ударить рукой автора второго гола форварда парижан Килиана Мбаппе, но промахнулся. Нарушитель был пойман стюардами, а позже – передан полиции.