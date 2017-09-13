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    «Селтик» могут наказать за фаната на поле, который пытался ударить Мбаппе

    УЕФА может применить санкции в отношении «Селтика» за появление на поле болельщика клуба во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоялся в Глазго. Игра завершилась со счетом 0:5.

    Во время этой встречи в концовке первого тайма при счете 0:3 один из фанатов «Селтика» выбежал на поле, попытался ударить рукой автора второго гола форварда парижан Килиана Мбаппе, но промахнулся. Нарушитель был пойман стюардами, а позже – передан полиции.

    Источник: The Sun

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    13.09.2017 10:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 13 сентября 2017, 13:40

      Шибздик какой то ещё кого то бить собрался. Кантона на него нет)

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 13 сентября 2017, 11:40

      Красавец!!!;)))Хоть и проигрывали,хотел показать кто здесь хозяин!!!

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 13 сентября 2017, 10:48

      Мбапе шалбаном бы его покалечил.

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 сентября 2017, 10:39

      на Ибру, когда тот был в ПСЖ, так замахнулся бы каратыш, сразу бы леща словил)

      -2
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      Рейтинг: +301

      23igkra 13 сентября 2017, 10:21

      Настоящий болельщик своей команды. Они не попали и он промахнулся.

      1
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