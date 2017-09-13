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    Агент: «Вели переговоры по Ярмоленко с «Баварией»

    Футбольный агент Вадим Шаблий, представляющий интересы полузащитника Андрея Ярмоленко, рассказал, что его клиент мог оказаться в составе «Баварии» этим летом, но перешел в дортмундскую «Боруссию», сообщает «Команда №1». Он не исключил, что трансфер в мюнхенский клуб может состояться в будущем.

    — «Боруссия» опередила своего главного конкурента?

    — Так говорить не совсем правильно. Давай не будем ворошить прошлое. Сейчас Ярмоленко — игрок дортмундского коллектива. На этом поставим точку.

    — Но интерес со стороны «Баварии» был конкретный?

    — Конкретика — это когда подписан контракт. Да, мы вели переговоры, встречались в Мюнхене с Анчелотти. Кто знает, может, в обозримом будущем Андрей еще окажется в «Баварии», которая любит покупать игроков у «Боруссии». Но сейчас главное, чтобы он как можно быстрее адаптировался в Германии, выучил язык и играл в хороший футбол на таком уровне. Я уверен, что у него все получится. Просто знаю его характер.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 13 сентября 2017, 10:32

      Интересно будет посмотреть,что из себя представляет эта звезда провинциального чемпионата.

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