Вальверде: «Гол Месси изменил многое»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что рано говорить об успехе команды в турнире после первого матча группового этапа, где был обыгран «Ювентус». По его словам, Лига чемпионов – это марафонская, а не спринтерская дистанция.

«В целом мы сыграли хорошо, сохраняли необходимое терпение, чтобы отнимать мяч и нагнетать. Мы играли против финалистов прошлого сезона, сохранили свои ворота на замке и забили три гола. Лига чемпионов – это марафонская, а не спринтерская дистанция.

В таких играх никогда не знаешь, как и когда может измениться ситуация на поле, но гол Месси изменил многое. Когда мяч оказывается у Месси, то сразу чувствуешь, что это к лучшему. Мне приходилось несладко, когда я противостоял ему как тренер, но теперь наслаждаюсь его игрой. Он всегда в центре событий», – заявил Вальверде после матча.

Игра первого тура группы D «Барселона» – «Ювентус» закончилась со счетом 3:0.