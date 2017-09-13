Витиньо: «Лига чемпионов – отличная возможность для перехода в большой клуб»

Нападающий ЦСКА Витиньо признался, что постарается максимально удачно выступить со столичным клубом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, так как рассчитывает получить предложение в большой европейский клуб.

«Я всегда говорил, что хочу играть в большом европейском клубе, и каждый день работаю над этим. Прошедший сезон получился для меня вполне удачным, а Лига чемпионов – это отличная возможность для достижения моей мечты. Я хочу использовать свой шанс», – цитирует Витиньо Maisfutebol.

23-летний бразилец отметился в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1) на выезде голом, забитым с пенальти. Всего на счету Витиньо в составе ЦСКА участие в 51 матче, 10 голов и столько же результативных передач.