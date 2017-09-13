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    Витиньо: «Лига чемпионов – отличная возможность для перехода в большой клуб»

    Нападающий ЦСКА Витиньо признался, что постарается максимально удачно выступить со столичным клубом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, так как рассчитывает получить предложение в большой европейский клуб.

    «Я всегда говорил, что хочу играть в большом европейском клубе, и каждый день работаю над этим. Прошедший сезон получился для меня вполне удачным, а Лига чемпионов – это отличная возможность для достижения моей мечты. Я хочу использовать свой шанс», – цитирует Витиньо Maisfutebol.

    23-летний бразилец отметился в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1) на выезде голом, забитым с пенальти. Всего на счету Витиньо в составе ЦСКА участие в 51 матче, 10 голов и столько же результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 06:56
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 сентября 2017, 18:43

      Если не научишься играть в пас со своей командой - то максимум в Китай тебя купят, балбеса-единоличника! Постоянно на несколько человек кидается в одиночку и мяч теряет! В РФПЛ - наздоровье, а вот в ЛЧ - будь добр, пойми = это не дворовой футбол тебе, а ты не Месси !

      0
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      Рейтинг: +17

      Killeeeer777 13 сентября 2017, 18:30

      Олен.ь сначала забей голов 15 хотя б в чемпионате России тогда можно будет и подумать об этом

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      Рейтинг: +4454

      Snek 13 сентября 2017, 15:40

      Уже Думбия, Мусса, Хонда и Красич такое сказали, и где они?:))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Snek 13 сентября 2017, 18:44

      Думбия кстати в ЛЧ забил за Спортинг уже, да и вобще стабильно забивает. Думаю, что он лишний в твоём списке, а остальные - да, нигде.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > Обер-КанцлерЪ 13 сентября 2017, 23:46

      Ну вот только недавно начал, ну возможно ты и прав, посмотрим, что дальше будет, я так-то наблюдаю за ним, он пока единственный, кто не полирует скамейку из этих "переходчиков в большой клуб"

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      Рейтинг: +68

      stasok 13 сентября 2017, 15:11

      Гинер из всех выжимает по максимуму

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 13 сентября 2017, 15:07

      Забил пенальку и возгордился,
      Как бы быстро не опустился.

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 сентября 2017, 15:06

      ну посмотрим

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2017, 14:32

      С такой игрой и единалом, когда можно отдать пас партнёру который находится в разы в лучшей позиции, играть только в ЦСКА, а не в топ-клубе Европы. Меньше понтов, больше дела, тогда может и обратят на тебя внимание.

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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 13 сентября 2017, 12:49

      А зачем вообще об этом вслух говорить, да ещё в начале сезона? Понятное дело, все хотят для себя судьбы получше и попрестижнее, но такие высказывания - в определённой форме пренебрежение к нынешнему клубу: дескать, он интересен только как инструмент для того, чтобы свалить "повыше". Напрасно он так...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 сентября 2017, 12:33

      Так отработай сначала сполна ве , что тебе ЦСКА дает . Тогда и смотри !

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 13 сентября 2017, 12:27

      Ты уже в большой конюшне, а станешь ли ты большим жеребцом, чтоб ускакать - большой вопрос.

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