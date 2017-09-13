Рэшфорд забивает во всех турнирах в дебютных матчах

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил гол в каждом дебютном матче в турнирах, в которых принимает участие. На его счету забитые мячи в Лиге чемпионов (1 гол), Лиге Европы (2), АПЛ (2), Кубок лиги (1), отборочный турнир к чемпионату мира-2018 в составе сборной Англии (1), за молодежную сборную Англии (3).

В прошедшем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов Рэшфорд забил гол в ворота «Базеля», а игра закончилась со счетом 3:0.