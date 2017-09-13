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    Рэшфорд забивает во всех турнирах в дебютных матчах

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил гол в каждом дебютном матче в турнирах, в которых принимает участие. На его счету забитые мячи в Лиге чемпионов (1 гол), Лиге Европы (2), АПЛ (2), Кубок лиги (1), отборочный турнир к чемпионату мира-2018 в составе сборной Англии (1), за молодежную сборную Англии (3).

    В прошедшем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов Рэшфорд забил гол в ворота «Базеля», а игра закончилась со счетом 3:0.

    Источник: Opta

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    13.09.2017 06:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 сентября 2017, 10:51

      продолжай Маркус в том же духе))) легендарный 7-й номер на твоей спине уже рядом!!!!!

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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 13 сентября 2017, 09:54

      ждем на чемпионате мира))

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