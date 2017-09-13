Защитник «Бенфики» Гримальдо настраивается на победу в следующем матче

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо признал, что команда не смогла взять нужные три очка в матче открытия группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА.

«Я хорошо себя чувствовал. Уже долгое время тренируюсь и сегодня получил возможность сыграть. Но, к сожалению, мы не взяли нужные очки.

Теперь надо думать о следующих матчах. Каждый матч Лиги чемпионов сложен. Хотим взять три очка в следующей игре», – заявил Гримальдо.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – ЦСКА закончился со счетом 2:1.