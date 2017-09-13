ЦСКА впервые стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов с победы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях обыграл «Бенфику» (2:1).

Отметим, что московский клуб впервые в истории еврокубка начал групповой турнир с победы. Ранее армейцы стартовали с шести поражений и четырех ничьих.

Следующим соперником ЦСКА по группе А станет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет 27 сентября в Москве.