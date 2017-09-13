ЦСКА впервые стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов с победы

ЦСКА уже добирался до 1/4 Лиги Чемпионов. Могу даже с гордостью заявить (хоть и не болельщик ЦСКА), что видел тот матч с Интером со стадиона. В тот момент ЦСКА не был клубом РФПЛ и клубом армим фанатов армейцев, ЦСКА представлял всю Россию, всю нашу страну и не важно болельщиком какой команды вы являетесь, важно лишь то, что НАШ клуб смог добраться так далеко и отстоять честь нашей лиги. Да, у ЦСКА сейчас нет такого ресурса, как был тогда (а тогда у них был ресурс даже лучше, чем когда они брали Кубок УЕФА), однако надеяться на то, что наш клуб выйдет из группы, хоть со 2 места и сможет даже пройти в следующую стадию все таки стоит. Это сделает честь не только ЦСКА, а всему нашему футболу. Теперь посмотрим на нашего чемпиона страны. Спартак должен как минимум не уронить теперь планку ЦСКА, скромный Марибор должен быть обыгран. И не просто обыгран, а уверенно обыгран! Иначе Спартак будет ждать тот же позор, что и Краснодар. А Краснодар в этом сезоне очень подвел нашу страну.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях обыграл «Бенфику» (2:1).
Отметим, что московский клуб впервые в истории еврокубка начал групповой турнир с победы. Ранее армейцы стартовали с шести поражений и четырех ничьих.
Следующим соперником ЦСКА по группе А станет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет 27 сентября в Москве.