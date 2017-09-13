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    ЦСКА впервые стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов с победы

    В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях обыграл «Бенфику» (2:1).

    Отметим, что московский клуб впервые в истории еврокубка начал групповой турнир с победы. Ранее армейцы стартовали с шести поражений и четырех ничьих.

    Следующим соперником ЦСКА по группе А станет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет 27 сентября в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 00:34
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +549

      Жентус 13 сентября 2017, 14:44

      ЦСКА уже добирался до 1/4 Лиги Чемпионов. Могу даже с гордостью заявить (хоть и не болельщик ЦСКА), что видел тот матч с Интером со стадиона. В тот момент ЦСКА не был клубом РФПЛ и клубом армим фанатов армейцев, ЦСКА представлял всю Россию, всю нашу страну и не важно болельщиком какой команды вы являетесь, важно лишь то, что НАШ клуб смог добраться так далеко и отстоять честь нашей лиги. Да, у ЦСКА сейчас нет такого ресурса, как был тогда (а тогда у них был ресурс даже лучше, чем когда они брали Кубок УЕФА), однако надеяться на то, что наш клуб выйдет из группы, хоть со 2 места и сможет даже пройти в следующую стадию все таки стоит. Это сделает честь не только ЦСКА, а всему нашему футболу. Теперь посмотрим на нашего чемпиона страны. Спартак должен как минимум не уронить теперь планку ЦСКА, скромный Марибор должен быть обыгран. И не просто обыгран, а уверенно обыгран! Иначе Спартак будет ждать тот же позор, что и Краснодар. А Краснодар в этом сезоне очень подвел нашу страну.

      3
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 13 сентября 2017, 10:50

      Молодцы, что победили и два раза молодцы, что отобрали очки у конкурента.

      10
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 сентября 2017, 10:24

      с почином, ребята - так держать (пусть везет в каждом матче)...

      2
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      Рейтинг: +498

      Поль 13 сентября 2017, 09:53

      Судейство было спорным - ничего против не скажу. Но никто не заметил, что к 60й минуте бенфика физически сдала? стала упускать форвардов цска, не успевать за головиным? с часа игры как раз и пенальти нарисовался и второй забит был. хоть и говорит тренер португалов, что они наиграли на победу, - факты указывают на то, что как минимум, ничья была бы в матче. гол назревал от армейцев. и матч показал, что на уровне реала по темпу бенфика отыграет 60 минут и не более. всё-таки продажи сказали своё слово

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 13 сентября 2017, 09:24

      12 сентября,отныне будет отмечаться ,как ,,День ЦСКА,, ))))))
      Далее....
      Man U ,уже нервно курит в сторонке,мечтая из Москоу привезти хотя бы
      очечко ! Это уже в сумме 4!
      Далее Базель ,убитый горем Базель отдаст ЦСКА дома минимум очечко ,
      итого уже 5.
      Проходной балл скорей всего будет 9-10 очей,
      так что в последних турах ,в 4,5 и 6-ом надо еще 5 очечков,т.е. дернуть дома этих двух Б (Бе & Ба) и 18 ласково примет в свои обьятия!!!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alex1951 13 сентября 2017, 09:25

      18 - это не хухры-мухры,это одна восьмая!

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 сентября 2017, 09:23

      просто повезло

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 13 сентября 2017, 09:04

      Рука в штрафной была?Была. А то что мяч летел мимо ворот,это уже ничего не значит. Молодцы армейцы,сдюжили. Даже после гола Бенфики был уверен в ничье,красавы,выиграли!

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      Рейтинг: +1049

      mig28 13 сентября 2017, 09:03

      Отличный старт! Будем болеть за другие наши клубы в еврокубках!!

      3
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 сентября 2017, 08:22

      Недоразумение!

      -1
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 13 сентября 2017, 08:09

      Молодцы Армейцы, так держать!!!

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