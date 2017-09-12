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    Витиньо и Оланаре – в атаке ЦСКА в матче с «Бенфикой»

    ЦСКА и «Бенфика» огласили стартовые составы на встречу первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    «Бенфика»: Варела, Лопес, Гримальдо, Луизао, Андре Алмейда, Аугусто, Живкович, Сальвио, Пицци, Жонас, Сеферович,

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Оланаре.

    Поединок состоится в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.09.2017 20:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 12 сентября 2017, 21:30

      Оланаре в старте?Ну всё,пиздец!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > yarik1_78 12 сентября 2017, 22:09

      Тоже об этом подумал, а сейчас еще и убедился (

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 12 сентября 2017, 21:19

      Вперёд армия! И чтоб все сегодня у вас получилось!!! В спортбаре с болелами армии сижу. Мирно, никто не против что я мясной )

      4
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      Рейтинг: +124

      Elect 12 сентября 2017, 21:18

      ЦСКА всей душой с вами!

      0
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 12 сентября 2017, 21:07

      Оланаре-это прикол или как?)))

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 12 сентября 2017, 21:00

      Васин гол привезет
      Оланаре не забьет!

      Надеюсь Витя с Дзагой раскочегарятся на голы! )))

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 12 сентября 2017, 20:51

      Вперёд Армейцы!!!

      2
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 12 сентября 2017, 20:50

      березуцкие в защите, против бенфики? понятное дело что ребята опытные, но чтото мне подсказывает, что для шустрых ребят из бенфики они уже староваты, по крайней мере в паре

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 12 сентября 2017, 20:49

      Ух удачи армейцам

      3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 12 сентября 2017, 20:43

      Поглядим чем это завершится

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 сентября 2017, 20:36

      Одна надёжа на Витиньо!... Аарон здоровый кабан, но после травмы пока никакой... Он в РФПЛ в игру не попадает, а тут каждый штык на счету...
      И тем не менее, если каждый из напов забьёт по мячу, пропущу вечернюю таблетку от аритмии!....))

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