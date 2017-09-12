Витиньо и Оланаре – в атаке ЦСКА в матче с «Бенфикой»

ЦСКА и «Бенфика» огласили стартовые составы на встречу первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Бенфика»: Варела, Лопес, Гримальдо, Луизао, Андре Алмейда, Аугусто, Живкович, Сальвио, Пицци, Жонас, Сеферович,

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Оланаре.

Поединок состоится в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.