«Барселона» не проигрывает в 21-м матче подряд в Лиге чемпионов на «Камп Ноу»

«Барселона» остается непобедимой на собственном поле в течение последних 21-го матча в Лиге чемпионов. Сегодня «Ювентус» в поединке первого тура группового раунда турнира попробует прервать эту серию каталонцев.

Напомним, в четвертьфинале прошлого розыгрыша «старая синьора» прошла сине-гранатовых по сумме двух матчей, разгромив их дома (3:0) и сыграв вничью (0:0) на «Камп Ноу».

Встреча «Барселона» – «Ювентус» начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию игры.