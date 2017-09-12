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    Селюк: «Если Кришито хочет уйти, то «Зениту» нужно сказать: «Ну и иди! Отряд не заметит потери бойца!»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи относительно будущего в «Зените» защитника Доменико Кришито. Он считает, что если итальянец хочет покинуть петербургский клуб, то ему надо пойти навстречу.

    Ранее появилась информация, что 30-летний игрок готов продлить контракт с сине-бело-голубыми до 2020 года, которую позже опроверг его агент. Нынешнее соглашение Кришито истекает в июле 2018 года.

    «Кришито в жизни не заработает в Италии столько, сколько зарабатывает в России. Я обычно слухи не комментирую, но когда агент постоянно заявляет, что его клиент хочет уйти, то нужно сказать: «Ну и иди! Отряд не заметит потери бойца!».

    «Зенит» – серьезный клуб, и если игрок хочет уйти, то надо дать ему эту возможность. Игрок в такой ситуации теряет мотивацию. Пусть вместо него играет менее качественный футболист, но с мотивацией. Все разговоры агента о желании уйти или остаться – это для того, чтобы повысить определенные суммы, поверьте мне!

    Честно скажу, я не фанат Кришито. Игроки за 30 лет не мотивированны. Но если футболист дисциплинирован, хорошо работает на тренировках, то с ним могут продлить контракт. Я уверен, что «Зенит» в этом сезоне станет чемпионом, с Кришито, или без него. На Лигу Чемпионов «Зенит» купит более знаковых футболистов. И «Зениту» не стоит торопиться с продлением Кришито», – сказал Селюк.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.09.2017 20:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1310

      Taps 13 сентября 2017, 17:40

      Мудак.
      Лучше ему ртом есть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 13 сентября 2017, 15:56

      пишет какую то хер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 13 сентября 2017, 14:54

      Кришито хороший футболист, но лучше бы в свое время оставили Ансальди

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 сентября 2017, 14:20

      Профессиональная жаба, что он не агент Кришито, вот и несёт всякую ахинею. Отличный защитник, а итальянские защитники после тридцати зачастую становятся значительно сильнее чем до (видать у них менталитет такой)

      1
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 13 сентября 2017, 10:12

      Что за вонь то, раньше времени?
      А причём тут это? Кто такой вообще Селюк и кто спрашивал его мнение относительно Кришито?)
      Ну и так, для справки - Кришито не отказывался продлевать контракт, они с агентом ожидают встречу с руководством клуба, по результатам которой, будет приниматься решение..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +182

      vaenruk 12 сентября 2017, 22:39

      Уж к кому нет претензий в самоотдаче так это к Кришито.Все годы в клубе был сильнейшим на позиции и не давал повода даже думать о его замене. Так что иди селюк дальше своих негров впаривай другим

      6
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 12 сентября 2017, 22:15

      По версии Селюка, Кришито, наверное, не дотягивает до уровня Траоре)))

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 сентября 2017, 21:26

      Селюку надо своих ниггеров пристроить..

      3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 12 сентября 2017, 20:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Баец Кришита-рафняйсь, смирна на месце шагам марш...и атряд не заметит патерю байца...

      -9
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > koli4ka 12 сентября 2017, 21:29

      Пиши по-русски.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 сентября 2017, 20:48

      И чего этот рогуль Селюк везде свой майданный нос сует?

      2
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