Хомуха считает, что ничья в матче с «Бенфикой» будет для ЦСКА хорошим результатом

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что ничью для армейцев в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» можно будет назвать положительным результатом, учитывая, что поединок пройдет в Португалии.

«ЦСКА предстоит провести сложный матч, «Бенфика» всегда хорошо играет на своем поле при поддержке трибун. Я бы пожелал армейцам завоевать очки в матче, неважно, как они это сделают. Лучше, конечно же, выиграть, но на это тяжело рассчитывать с учетом всех проблем с составом у ЦСКА. Ничья в этом матче – положительный результат», – сказал Хомуха.

Встреча «Бенфика» – ЦСКА состоится сегодня, 12 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.