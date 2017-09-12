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    Хомуха считает, что ничья в матче с «Бенфикой» будет для ЦСКА хорошим результатом

    Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что ничью для армейцев в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» можно будет назвать положительным результатом, учитывая, что поединок пройдет в Португалии.

    «ЦСКА предстоит провести сложный матч, «Бенфика» всегда хорошо играет на своем поле при поддержке трибун. Я бы пожелал армейцам завоевать очки в матче, неважно, как они это сделают. Лучше, конечно же, выиграть, но на это тяжело рассчитывать с учетом всех проблем с составом у ЦСКА. Ничья в этом матче – положительный результат», – сказал Хомуха.

    Встреча «Бенфика» – ЦСКА состоится сегодня, 12 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.09.2017 19:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 12 сентября 2017, 20:18

      Я понимаю если эту уйню (надеюсь на ЦСКА ) сказаНУЛ КАРЯКА.
      А хамУХА то откуда болеет за бенФИКу? ??

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