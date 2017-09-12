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    Луис Альберто: «Барселона» лучше «Ювентуса» за счет отдельных игроков»

    Вингер «Лацио» Луис Альберто, выступавший в свое время во второй команде «Барселоны», считает, что каталонский клуб превосходит по силе «Ювентус».

    Сегодня сине-гранатовые примут «старую синьору» на стадионе «Камп Ноу» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, в прошлом розыгрыше турнира «бьянконери» выбили «блауграну» на стадии 1/4 финала (3:0; 0:0)

    «Я думаю, это будет равная игра. Вряд ли «Ювентус» снова победит со счетом 3:0. «Барселона» превосходит туринцев в качестве в плане отдельных игроков. «Бьянконери» немного потеряли с уходом Леонардо Бонуччи и Даниэля Алвеса. При этом «Ювентус» укрепился Дугласом Костой – одним из самых быстрых игроков, которых я когда-либо видел.

    Против «Лацио» в Суперкубке Италии Дибала провел не самый лучший матч, но все равно при этом забил два мяча. Да, они были забиты со штрафного и пенальти, но Пауло умный высококлассный игрок. Он всегда создает опасность у ворот», – сказал Альберто.

    Поединок «Барселона» – «Ювентус» начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Football Italia

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    12.09.2017 19:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      kanosa 12 сентября 2017, 19:39

      особенно на воротах

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