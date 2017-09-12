Пономарев: «Верю, что Акинфеев не пропустит в матче с «Бенфикой»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил надежду, что команда сможет набрать очки в выездном матче с «Бенфикой» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Ветеран ожидает ничейного результата.

«Наш футбол скатился в пас ради паса, нет обводки, скоростного дриблинга. Только Александр Головин умеет бежать с мячом да Алан Дзагоев. А иметь дриблинг – это основное качество в футболе. Наши же играют в поперечный пас и в пас назад, после которого вратарь выбивает мяч в поле, а какая здесь атака может быть?

Но при этом верю, что ЦСКА сегодня сыграет 0:0 в Лиссабоне, то есть Игорь Акинфеев продолжит свою сухую серию. В нападении нашем сомневаюсь. Не думаю, что армейцы смогут забить в сегодняшней игре», — сказал Пономарев.

Матч «Бенфика» – ЦСКА пройдет 12 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.