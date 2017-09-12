Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пономарев: «Верю, что Акинфеев не пропустит в матче с «Бенфикой»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил надежду, что команда сможет набрать очки в выездном матче с «Бенфикой» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Ветеран ожидает ничейного результата.

    «Наш футбол скатился в пас ради паса, нет обводки, скоростного дриблинга. Только Александр Головин умеет бежать с мячом да Алан Дзагоев. А иметь дриблинг – это основное качество в футболе. Наши же играют в поперечный пас и в пас назад, после которого вратарь выбивает мяч в поле, а какая здесь атака может быть?

    Но при этом верю, что ЦСКА сегодня сыграет 0:0 в Лиссабоне, то есть Игорь Акинфеев продолжит свою сухую серию. В нападении нашем сомневаюсь. Не думаю, что армейцы смогут забить в сегодняшней игре», — сказал Пономарев.

    Матч «Бенфика» – ЦСКА пройдет 12 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2017 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 сентября 2017, 20:09

      два точно пропустят а вот забить смогут если очень сильно повезет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +510

      Baggio1986 12 сентября 2017, 20:08

      Васин поможет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +510

      Baggio1986 12 сентября 2017, 20:07

      Верь и дальше)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 сентября 2017, 19:40

      вот сегодня , к сожалению, шансы пропустить очень высоки...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 сентября 2017, 19:12

      Второй абзац, если без фамилий, то самое наивернейшее описание, того, что творится в нашем футболе!!...
      Бенфика, думаю, будет играть не привычно быстро для наших, с отличными острыми индивидуальными действиями... Загоняют наших... Тут выбор позиции защитниками не сильно поможет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 сентября 2017, 19:10

      рекорд в групповом этапе будет продолжен!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11