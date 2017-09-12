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    Месси признан лучшим игроком 3-го тура Примеры

    Примера определила наиболее яркие моменты 3-го тура чемпионата Испании. Мяч в исполнении полузащитника «Хетафе» Мауро Арамбарри в ворота «Леганеса» (2:1) назван лучшим в туре.

    Голкипер «Леванте» Рауль Фернандес-Кавада выполнил лучший, по мнению Ла Лиги, сейв, отразив удар Гарета Бэйла в матче с «Реалом». В этой игре мадридцы достаточно неожиданно потеряли очки, сыграв со счетом 1:1.

    Игроком же тура признан Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче против «Эспаньола» (5:0).

    Источник: YouTube

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    12.09.2017 18:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 сентября 2017, 20:02

      Согласен он лучший футболист

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 сентября 2017, 19:19

      Не высокий, маневренный, здорово двигается на маленьком участке поля, не жадный, удачливый и забивной!!... Радость для глаз!!...))

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 сентября 2017, 19:05

      он маленький но видит все поле !и разум при нем как действовать..ни рукой же забивать чтоб поднять рейтинг..

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