Месси признан лучшим игроком 3-го тура Примеры

Примера определила наиболее яркие моменты 3-го тура чемпионата Испании. Мяч в исполнении полузащитника «Хетафе» Мауро Арамбарри в ворота «Леганеса» (2:1) назван лучшим в туре.

Голкипер «Леванте» Рауль Фернандес-Кавада выполнил лучший, по мнению Ла Лиги, сейв, отразив удар Гарета Бэйла в матче с «Реалом». В этой игре мадридцы достаточно неожиданно потеряли очки, сыграв со счетом 1:1.

Игроком же тура признан Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче против «Эспаньола» (5:0).