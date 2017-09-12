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    Зидан: «Реалу» не хватает центрального нападающего»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии старта в Лиге чемпионов затронул тему укомплектованности состава. Специалист отметил, что не был бы против укрепления линии нападения.

    «Наверное, нам и правда не хватает центрального нападающего. Но не было возможности подписать кого-то. Я хотел, чтобы Мората остался. Однако футболист хотел больше играть и поэтому нас покинул. Да, мы европейские чемпионы. Но сейчас все начинается заново», – заявил специалист.

    «Реал» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с кипрским клубом АПОЭЛ. Встреча пройдет 13 сентября.

    Источник: Marca

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    12.09.2017 18:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +110

      Schicko 14 сентября 2017, 09:24

      фэйспалм!

      -1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 13 сентября 2017, 11:55

      Ну Зизу ты даешь!!! Затрагивать эту тему нужно было когда продавали Морату... или когда ты говорил что состав полностью укомплектован и усиление не нужны...

      0
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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 13 сентября 2017, 09:14

      Меньше лысого кента своего деревянного над было в основу ставить, больше время Морате дать, вот и не ушел бы. А он в Челси между делом отгрузил уже несколько банок, в отличие от бензина

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 сентября 2017, 20:58

      А тот игрок где? тоже продали тихонка

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 12 сентября 2017, 20:03

      Да ты чё , З3 в натуре ШТо-ли? ??
      Надо было ДЗЮБУ брать! !!! ХА

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