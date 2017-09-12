Зидан: «Реалу» не хватает центрального нападающего»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии старта в Лиге чемпионов затронул тему укомплектованности состава. Специалист отметил, что не был бы против укрепления линии нападения.

«Наверное, нам и правда не хватает центрального нападающего. Но не было возможности подписать кого-то. Я хотел, чтобы Мората остался. Однако футболист хотел больше играть и поэтому нас покинул. Да, мы европейские чемпионы. Но сейчас все начинается заново», – заявил специалист.

«Реал» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с кипрским клубом АПОЭЛ. Встреча пройдет 13 сентября.