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    Агент: «Кришито не давал согласия на продление контракта с «Зенитом»

    Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал информацию о скором продлении футболистом контракта с клубом. Ранее сообщалось, что итальянец согласился пролонгировать соглашение с питерцами до 2020 года.

    «Информация в интернете о том, что Доменико близок к подписанию нового контракта с «Зенитом», не соответствует действительности. Причина объясняется тем, что мы еще не встречались с руководством питерского клуба по вопросам нового контракта. В ближайшую неделю проведем переговоры, на которых будет присутствовать сам защитник, и уже по итогам встречи с руководством примем решение», – заявил Андреа Д'Амико.

    Кришито в нынешнем сезоне провел девять матчей в чемпионате России, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: ТАСС

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    12.09.2017 16:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 13 сентября 2017, 12:04

      Считаю что если у игрока нет желания играть в команде то уговаривать деньгами и бонусами не стоит. Желания от этого не прибавится.

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 13 сентября 2017, 00:07

      ...Кришито нужен !...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 сентября 2017, 20:54

      Агенту мало комиссионных отстегнули, вот он и запрыгал, халявщик.

      1
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      Рейтинг: +46

      andrey9126002 12 сентября 2017, 20:37

      Цену набивают

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 12 сентября 2017, 19:49

      Давал-не давал, уже задолбал... Ушел бы уже и никому не давал....

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 сентября 2017, 17:57

      сейчас пойдет торг сколько положат на кон

      2
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