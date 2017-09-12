Агент: «Кришито не давал согласия на продление контракта с «Зенитом»

Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал информацию о скором продлении футболистом контракта с клубом. Ранее сообщалось, что итальянец согласился пролонгировать соглашение с питерцами до 2020 года.

«Информация в интернете о том, что Доменико близок к подписанию нового контракта с «Зенитом», не соответствует действительности. Причина объясняется тем, что мы еще не встречались с руководством питерского клуба по вопросам нового контракта. В ближайшую неделю проведем переговоры, на которых будет присутствовать сам защитник, и уже по итогам встречи с руководством примем решение», – заявил Андреа Д'Амико.

Кришито в нынешнем сезоне провел девять матчей в чемпионате России, отметившись одним голом и одной результативной передачей.