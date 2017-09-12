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    Степашин: «Зарплата Погребняка 2,5 миллиона? За такое надо спрашивать»

    Член общественно-экспертного совета «Динамо» Сергей Степашин выразил удивление уровнем личного контракта форварда Павла Погребняка. Футболист имеет с клубом трехлетний контракт.

    «Как можно было подписать трехлетний контракт с Погребняком, который сидит на лавке, с зарплатой почти 2,5 миллиона евро в год? Такие контракты подписывали. За такие дела надо спрашивать. Сейчас следственные органы работают по поводу некоторых сделок, которые были проведены еще тем менеджментом», – заявил Степашин.

    Ранее в руководстве «Динамо» отмечали, что хотели бы расстаться с Погребняком, но не могут договориться с самим футболистом.

    Источник: ТАСС

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    12.09.2017 15:35
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 сентября 2017, 18:45

      За такое надо не спрашивать, а сажать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 13 сентября 2017, 00:14

      У нас в России ещё существует УК!? Проснись старичок!

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 сентября 2017, 21:33

      Достали уже ворьё. Всю страну превратили в криминальную помойку.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 12 сентября 2017, 20:53

      Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком...????
      Здесь имеет место быть КРИМИНАЛЬНЫЕ ОТКАТЫ!
      А по другому объяснить НИКАК нельзя!
      Погребняк штаны протирает, но получает БЕШЕНЫЕ деньги НИ ЗА ЧТО!!!
      НЕ ПЛОХО пристроился Погребняк в Динамо и высасывает все денежки из него!
      На трансфере Погребняка, кто-то, в те времена Аджоева, очень ХОРОШО нагрел руки и получил БЕШЕНЫЕ откаты!
      А сейчас Динамо вынуждено за это расплачиваться и платить Погребняку большие деньги, на которые он НЕ ИГРАЕТ!
      Вот почему Погребняк не хочет уходить из Динамо!
      В другом месте, НА ХАЛЯВУ, ему никто не будет столько МНОГО платить!
      Динамо надо прекратить тратить большие деньги, а Погребняку указать на дверь!!!
      Кто не работает, тот НЕ ЕСТ!

      Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ: - "Есть несколько уголовных дел, которыми занимается Следственный комитет."
      Очень хорошо, что есть уголовные дела!
      Фигурантов надо привлечь к уголовной ответственности и пусть они возместят ущерб, который они нанесли Динамо своими коррупционными действиями!
      По одной из КРИМИНАЛЬНОЙ версии, которая опустила "Динамо" на край долговой ПРОПАСТИ, - надо расследовать деятельность Аджоева, который с компанией и братки, ОТЖАЛ у "Динамо" 85 миллионов ЕВРО!!!!!!!!!!!!
      И рассовал по коррупционным карманам братков и себя ЛЮБИМОГО тоже не ОБИДЕЛ!
      Умножьте на курс евро и вы получите ОГРОМНЫЕ воровские деньги!
      КТО-ТО за это ОТВЕТИЛ???
      Владимир Стржалковский: - «Кокорин был куплен за 19 миллионов, а продан Зениту — за 2 лимона!!!!!!!».
      Ущерб Динамо в этой сделке 17 миллионов!
      Представляете какие откаты, за эту криминальную сделку получили те, кто проворачивал этот КРИМИНАЛ в Динамо???
      Если вернуться к купленным у «Анжи» футболистам, сколько «Динамо» позже выручило за Александра Кокорина, Юрия Жиркова и Игоря Денисова?
      За Кокорина «Зенит» заплатил Динамо 2 миллиона, а куплен был Кокорин за 19 миллионов!!!
      Жирков куплен Динамо у Анжи — почти за 15 миллионов, а продан в Зенит за СМЕШНЫЕ — 640 тысяч!!!
      Денисов был приобретён за сумму около 20 миллионов, и перешел за смешные деньги в аренду Локомотиву.
      Вы только ПРЕДСТАВЬТЕ масштабы ВОРОВСТВА в Динамо до Стржалковского на этих КРИМИНАЛЬНЫХ сделках!
      Пусть кто воровал и распихивал по коррупционным карманам - возместит "Динамо" УЩЕРБ!!!
      Вор должен сидеть в тюрьме!
      Верно??? ВЕРНО!!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Popularov 12 сентября 2017, 21:04

      Не один Кокорин, а Кокорин и Жирков. Два в одной сделке.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Popularov 12 сентября 2017, 21:27

      Так и в Ростове те же проблемы(((

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > Popularov 13 сентября 2017, 21:47

      Чему ты удивляешься? Ведь ввп не посадят.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 сентября 2017, 20:50

      Делится, вот и сидит, поплевывает.

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 12 сентября 2017, 20:49

      за такое УК РФ *плячеть* мне так кается..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 сентября 2017, 20:32

      Попёр против Великого По..

      Самоубийца.По,он,сцуко,.. всегда живой,он ещё и в Катар поедет.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > soccerfanivan 12 сентября 2017, 21:46

      нет у него никого ..ни за спиной ,ни впереди..
      так,горстка старого компромата и неопрятная старость ...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > АрбузБушь 13 сентября 2017, 06:59

      ??????охерел что-ли,ничего я не ставил...

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий > shinnik 14 сентября 2017, 20:23

      Да, это Арбузишь - обнаглевший упырь. А если он реально 1955 года, то тогда ещё и обнаглевший упырь, выживший из ума.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 сентября 2017, 20:17

      Степашин по ходу в долю хочет))) Плохо живется на бюджетных харчах))

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 сентября 2017, 20:02

      ну с погребняка то че спрашивать)) буратино и есть буратино))



      потрепятся да и утихнут..

      где степашин был когда ТОТ менеджмент столько игроков бесплатно отдали? и опустил команду в первую лигу?
      с тем составом можно было за медали и ЛЧ бороться...

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 сентября 2017, 19:36

      С кого спрашивать, с Погребняка или с тех кто его подписал? Наверняка эти бабки пилят несколько заинтересованных товарищей!

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