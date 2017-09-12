Степашин: «Зарплата Погребняка 2,5 миллиона? За такое надо спрашивать»

Член общественно-экспертного совета «Динамо» Сергей Степашин выразил удивление уровнем личного контракта форварда Павла Погребняка. Футболист имеет с клубом трехлетний контракт.

«Как можно было подписать трехлетний контракт с Погребняком, который сидит на лавке, с зарплатой почти 2,5 миллиона евро в год? Такие контракты подписывали. За такие дела надо спрашивать. Сейчас следственные органы работают по поводу некоторых сделок, которые были проведены еще тем менеджментом», – заявил Степашин.

Ранее в руководстве «Динамо» отмечали, что хотели бы расстаться с Погребняком, но не могут договориться с самим футболистом.