Источник: «Реалу» предлагали купить Усмане Дембеле за 40 миллионов

Новичок «Барселоны» Усмане Дембеле мог оказаться в «Реале» за более скоромную сумму, чем заплаченную каталонцами за француза. Как утверждается, дортмундская «Боруссия» предлагала мадридцам приобрести 20-летнего игрока за 40 миллионов евро. Произошло это до того, как трансферный рынок был взорван переходом Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Однако в «Реале» отказались от варианта подписания Дембеле.

Напомним, форвард перешел в «Барселону» за 105 миллионов евро.