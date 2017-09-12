Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Реалу» предлагали купить Усмане Дембеле за 40 миллионов

    Новичок «Барселоны» Усмане Дембеле мог оказаться в «Реале» за более скоромную сумму, чем заплаченную каталонцами за француза. Как утверждается, дортмундская «Боруссия» предлагала мадридцам приобрести 20-летнего игрока за 40 миллионов евро. Произошло это до того, как трансферный рынок был взорван переходом Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Однако в «Реале» отказались от варианта подписания Дембеле.

    Напомним, форвард перешел в «Барселону» за 105 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2017 12:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 12 сентября 2017, 21:40

      Утятина, Барса до взрыва трансферного рынка за него 75 млн предлагала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 сентября 2017, 14:41

      Осман дембеле

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11